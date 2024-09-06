Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підписало угоду з Францією та НАЕК "Енергоатом" щодо підтримки українських атомних електростанцій.
Підписання відбулося цього тижня, пише Укрінформ з посиланням на сайт МАГАТЕ.
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Угода щодо підтримки АЕС в Україні - що відомо
"Україна отримає необхідні запасні частини для аварійних дизель-генераторів на Південноукраїнській АЕС", - йдеться у повідомленні.
У випадку втрати електроенергії за межами станції АЕС покладаються на таке обладнання, яке забезпечує живлення для безперервної безпечної та надійної роботи.
"Технічне обслуговування та функціональність, включаючи наявність запасних частин, є важливими для забезпечення належного функціонування та запобігання ядерній аварії через втрату електроенергії за межами станції", - зауважили в МАГАТЕ.
Таку допомогу Україна вже отримувала у 2023 році
Дрони РФ пролітали за кілька кілометрів від Хмельницької АЕС - подробиці
Під час однієї з нещодавніх атак російські ударні безпілотники пролітали всього за кілька кілометрів від Хмельницької атомної електростанції, пише Укрінформ з посиланням на МАГАТЕ.
"На Хмельницькій АЕС команда МАГАТЕ почула безпілотники і постріли рано-вранці в середу і була змушена сховатися в укритті.
ХАЕС та Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) повідомили МАГАТЕ, що безпілотники пролетіли за кілька кілометрів від станції", - зазначається у повідомленні.
Водночас команди МАГАТЕ на Рівненській, Південноукраїнській та Чорнобильській АЕС повідомили, що минулого тижня у більшість днів оголошувалася повітряна тривога.
За їхньою інформацією, ці АЕС іще не відновили з'єднання з усіма лініями електропередачі за межами станцій після масштабних повітряних ударів 26 серпня, "спрямованих на електричні підстанції, які є важливими для забезпечення ядерної безпеки".