Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України вартістю до 250 мільйонів доларів.

Пакет містить ракети ППО, боєприпаси для реактивних систем та артилерії, патрульні катери та інші озброєння, йдеться в офіційному повідомленні Пентагону.

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Допомога від США на $250 млн: що отримає Україна

У Міноборони США зауважили, що пакет допомоги за президентським розпорядженням (PDA) забезпечить Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб.

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Сюди увійдуть:

протиповітряні ракети RIM-7, Stinger та інше спорядження ППО

боєприпаси для HIMARS

снаряди калібрів 155 мм та 105 мм

протитанкові ракети TOW, Javelin і AT-4.

БМП Bradley

бронетранспортери M113

транспортери MRAP

боєприпаси до стрілецької зброї

гранати

патрульні катери

морське навчальне обладнання

підривне обладнання та боєприпаси

запчастини

допоміжне обладнання, транспорт тощо.

"США буде надалі співпрацювати з близько 50 членами Альянсу і партнерами через Контактну групу з питань оборони України та пов'язані з нею коаліції сил і засобів для задоволення нагальних потреб України на полі бою і захисту від російської агресії", – наголосили в Пентагоні.

Про що заявив Остін під час 24-того "Рамштайну"

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на важливості активізації оборонної промисловості у державах, які надають допомогу Україні, але насамперед – у самій Україні.

Більше по темі Україна досі залишилася без військової допомоги, передбаченої рішенням Конгресу США Kyiv Post зібрав головні тези Президента України під час інтерв'ю NBC News.

"Наші національні директори з озброєнь тісно співпрацюють з коаліціями можливостей для того, щоби задовольнити потреби та прискорити постачання… Треба посилити українську оборонну промислову базу, так само як нашу власну", – наголосив Остін.

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Промисловість, за його словами, намагається наростити виробництво, щоби задовольнити потреби України зараз і на майбутнє. Але для власної тривалої безпеки Україна має продовжувати надавати ще більший поштовх власному виробництву озброєнь. Багато учасників Контактної групи вже підтримують цей процес.

Остін запевнив, що коаліція з близько 50 країн стоїть "згуртовано та міцно" на боці України та закликав ще більше посилити підтримку.

США надіслали понад 200 млн доларів на закупівлю критичних компонентів для того, щоби Україна могла виробляти БпЛА та системи радіоелектронної боротьби.

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Сполучені Штати Америки також надають пакет військової допомоги на 250 млн доларів, який доставлять швидко.

"Радий повідомити, що президент Байден оголосить сьогодні про додатковий пакет безпекової підтримки на 250 млн доларів для України", – сказав Остін.

З моменту попередньої зустрічі формату в червні, як нагадав очільник Пентагону, США зобов’язалися надати безпекову підтримку Україні на понад 4 млрд дол.