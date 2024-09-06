Близько 67,4 млн тонн зернових та олійних культур, а також продуктів їх переробки вдалося експортувати Україні у 2023/2024 маркетинговому році.

Попри повномасштабну війну Україна займає лідуючі позиції у світовому експорті, розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня.

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В Україні збільшився обсяг врожаю деяких культур

Посадовець зазначив, що протягом останніх років Україна займає:

перше місце в світі по експорту насіння соняшнику

друге – соняшникової олії

третє – ріпаку

четверте – кукурудзи

шосте – пшениці та ячменю

восьме – сої.

«Попри тимчасову окупацію земель сільськогосподарського призначення Україна залишається лідером з виробництва і експорту сільськогосподарської продукції», – сказав Головня.

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Також протягом 2022-2024 років в Україні зросли площі під олійними культурами.

Зокрема, виробництво сої в Україні з 2020/2021 маркетингового року зросло у 2,2 раза

На думку заступника очільника Мінагро, процес євроінтеграції та реалізація програми ЄС з підтримки української економіки «Ukraine Facility» зміцнить позиції України на міжнародному продовольчому ринку.

Головня вважає, що важливу роль у розвитку українського агросектору матиме також прийняття Стратегії розвитку аграрного сектору до 2030 року.

Скільки продовольчих товарів експортувала Україна за перше півріччя 2024 року

У першому півріччі 2024 року експорт з аграрного сектора України склав 12,4 млрд доларів. Зокрема, близько 41 млн тонн із 60 млн тонн вантажообігу у портах Великої Одеси - це експортоване продовольство.

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Нині держава підтримує аграріїв за трьома головними напрямками: пільгові кредити, допомога у сфері логістики та гуманітарне розмінування.

Кабмін також ухвалив рішення, за яким Україна зможе залучити 50 млн євро підтримки від ЄС на ремонт та розвиток портової інфраструктури.

За шість місяців 2024 року українські експортери наростив обсяг продажів своїх товарів на 35% порівняно з тим самим періодом торік. Загалом вдалося експортувати 71 млн тонн.