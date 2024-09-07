Іран передав Росії сотні балістичних ракет малої дальності для продовження російської війни проти України.
Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни з посиланням на американських та європейських чиновників.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Аналітики вважають, що передача іранських балістичних ракет є частиною поглиблення стратегічного партнерства між Іраном і Росією.
Тегеран передав РФ балістичні ракети
Анонімний американський чиновник підтвердив The Wall Street Journal, що Іран поставив ракети до РФ. Водночас високопоставлений європейський чиновник заявив про очікування нових партій.
В ISW зазначили, що у грудні 2023 року Іран та Росія підписали контракт, який передбачає передачу РФ іранських балістичних ракет Ababil та Fateh-360.
Однак, які саме ракети входять до складу нещодавно переданої в Росію партії, наразі незрозуміло.
«Росія, ймовірно, буде використовувати надані Іраном балістичні ракети для ударів по об'єктах української енергетичної, військової та цивільної інфраструктури протягом наступної осені та зими з метою подальшої дестабілізації українського суспільства та підриву оборонно-промислової бази України», - підсумували в ISW.
Іран хоче отримати від Росії винищувачі
Аналітики пишуть, що Тегеран прагне отримати економічну та військову вигоду від співпраці з Москвою. Зокрема, гроші для своєї економіки та сучасні винищувачі.
«Іран також намагався закупити російські винищувачі Су-35, і іранські офіційні особи «тиснули» на Росію щодо постачання Су-35 під час зустрічі з секретарем Ради безпеки Росії секретарем Ради безпеки Росії Сергієм Шойгу в Тегерані в серпні 2024 року», - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
На думку фахівців, придбання Су-35 могло б дозволити Ірану більш легко і незалежно проєктувати повітряну міць, враховуючи, що нинішній іранський авіапарк застарілий і погано обслуговується.
Також іранські лідери окремо шукали підтримки Росії в модернізації своїх кіберпотужностей і ракетно-космічних програм в рамках розширення військового співробітництва.