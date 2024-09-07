Міністр оборони Рустем Умєров підсумував 24-те засідання Контактної групи з питань підтримки України.

За його словами, міжнародні партнери зацікавлені у співпраці з Україною.

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«Маємо велику зацікавленість з боку наших партнерів та союзників інвестувати, фінансувати та співпрацювати для посилення української оборонної промисловості. З низкою країн вже в активній комунікації щодо можливостей фінансування нашої, української зброї, ракет, дронів», - написав він у своєму Facebook.

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США надають Україні військову допомогу на $250 млн

США оголосили про виділення чергового пакета військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів.

Повний перелік озброєння опублікували на сайті Пентагону.

До нього, зокрема, увійдуть ракети Stringer і Javelin, боєприпаси для Himars та артилерійські снаряди.

«США буде надалі співпрацювати з близько 50 членами Альянсу і партнерами через Контактну групу з питань оборони України та пов'язані з нею коаліції сил і засобів для задоволення нагальних потреб України на полі бою і захисту від російської агресії», - наголосили в Пентагоні.

Більше по темі Британія надасть Україні багатоцільові ракети для підтримки систем ППО Планується передати 650 легких багатоцільових ракет на понад 160 млн фунтів стерлінгів.

Підсумки «Рамштайну»: нові пакети допомоги та Коаліція морських спроможностей

Канада надасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1300 боєголовок до них.

Це, за словами Умєрова, значно посилить наші можливості у повітряних операціях.

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Також новий пакет допомоги включає тисячі кулеметів та пістолетів, елементи військової техніки та пів сотні «швидких», що допоможе забезпечити медичні потреби на полі бою.

Крім того, Канада взяла на себе важливу роль у навчанні українських пілотів для польотів на F-16 в рамках програми FLIT.

На 5-річний термін підготовки пілотів і технічного складу уряд виділить 389 мільйонів доларів.

Велика Британія передасть Україні 650 легких багатоцільових ракет на 162 млн фунтів.

передасть Україні 650 легких багатоцільових ракет на 162 млн фунтів. Нідерланди нададуть ракети класу повітря-повітря та допоміжні матеріали для літаків F-16 на 80 млн євро.

нададуть ракети класу повітря-повітря та допоміжні матеріали для літаків F-16 на 80 млн євро. Швеція приєдналася до коаліції з розмінування. Країна підписала Меморандум про Взаєморозуміння та зобов'язалась внести 5 млн євро до Фонду Коаліції для підтримки зусиль із розмінування територій.

приєдналася до коаліції з розмінування. Країна підписала Меморандум про Взаєморозуміння та зобов'язалась внести 5 млн євро до Фонду Коаліції для підтримки зусиль із розмінування територій. Іспанія відправить батарею зенітно-ракетного комплексу HAWK, яка включає 6 пускових установок.

Одним із ключових результатів зустрічі з партнерами Рустем Умєров назвав підписання Положення Коаліції морських спроможностей. За словами урядовця, йдеться про довгострокову підтримку України із забезпечення безпеки у Чорному морі.

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«Цього року Україна робить особливий акцент на «морській обороні». Ми вже відкинули ворожі російські кораблі від берегів кримського півострова. Разом із союзниками продовжуємо втілювати «Стратегією морської безпеки», - наголосив глава оборонного відомства.