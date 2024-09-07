Цієї ночі російські війська запустили по Україні 67 ударних дронів. 

Наша ППО збила 58 з них. 

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Про це повідомили у Повітряних силах. 

Нічна атака дронів: де працювала ППО

Російські війська запускали дрони з російських Курська та Єйська, а також з мису Чауда в окупованому Криму.

Протиповітряна оборона працювала на території 11 областей України. 

В результаті протиповітряного бою 58 ударних БпЛА збили. 

6 безпілотників полетіли у напрямку Росії, Білорусі та тимчасово окупованої Луганщини. 

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Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України. Ймовірно, упали під впливом засобів РЕБ. 

Над Києвом збили усі «шахеди», - КМВА

На Київ російські дрони летіли з різних напрямків. Близько третьої ночі вони дісталися столиці. 

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Під час війни України з Росією зграї дронів наситили поле бою, можливо, ефективніше виловлювати їхніх операторів, а не знищувати окремі безпілотники, і ця нова система може бути корисною.

Оголошена повітряна тривога в місті тривала всього 18 хвилин. 

Над Києвом гучно працювала протиповітряна оборона. 

«Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знищені! Жоден з БпЛА противника не досягнув своєї цілі», - відзвітували в КМВА.

У Печерському районі уламки впали у чотирьох місцях. Загорілося на відкритій місцевості. 

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Попередньо, в місті без постраждалих та руйнувань. 

Уламки впали біля Верховної Ради 

Уламки збитого дрона впали біля будівлі Верховної Ради в урядовому кварталі Києва. 

Про це повідомили в пресслужбі парламенту та показали фото. 

«Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України», - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що пошкоджень не виявили. 

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