Цієї ночі російські війська запустили по Україні 67 ударних дронів.
Наша ППО збила 58 з них.
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Про це повідомили у Повітряних силах.
Нічна атака дронів: де працювала ППО
Російські війська запускали дрони з російських Курська та Єйська, а також з мису Чауда в окупованому Криму.
Протиповітряна оборона працювала на території 11 областей України.
В результаті протиповітряного бою 58 ударних БпЛА збили.
6 безпілотників полетіли у напрямку Росії, Білорусі та тимчасово окупованої Луганщини.
Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України. Ймовірно, упали під впливом засобів РЕБ.
Над Києвом збили усі «шахеди», - КМВА
На Київ російські дрони летіли з різних напрямків. Близько третьої ночі вони дісталися столиці.
Україна застосовує аеростати для боротьби з російськими дронами
Оголошена повітряна тривога в місті тривала всього 18 хвилин.
Над Києвом гучно працювала протиповітряна оборона.
«Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знищені! Жоден з БпЛА противника не досягнув своєї цілі», - відзвітували в КМВА.
У Печерському районі уламки впали у чотирьох місцях. Загорілося на відкритій місцевості.
Попередньо, в місті без постраждалих та руйнувань.
Уламки впали біля Верховної Ради
Уламки збитого дрона впали біля будівлі Верховної Ради в урядовому кварталі Києва.
Про це повідомили в пресслужбі парламенту та показали фото.
«Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пошкоджень не виявили.