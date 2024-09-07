Цієї ночі російські війська запустили по Україні 67 ударних дронів.

Наша ППО збила 58 з них.

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Про це повідомили у Повітряних силах.

Нічна атака дронів: де працювала ППО

Російські війська запускали дрони з російських Курська та Єйська, а також з мису Чауда в окупованому Криму.

Протиповітряна оборона працювала на території 11 областей України.

В результаті протиповітряного бою 58 ударних БпЛА збили.

6 безпілотників полетіли у напрямку Росії, Білорусі та тимчасово окупованої Луганщини.

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Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України. Ймовірно, упали під впливом засобів РЕБ.

Над Києвом збили усі «шахеди», - КМВА

На Київ російські дрони летіли з різних напрямків. Близько третьої ночі вони дісталися столиці.

Більше по темі Україна застосовує аеростати для боротьби з російськими дронами Під час війни України з Росією зграї дронів наситили поле бою, можливо, ефективніше виловлювати їхніх операторів, а не знищувати окремі безпілотники, і ця нова система може бути корисною.

Оголошена повітряна тривога в місті тривала всього 18 хвилин.

Над Києвом гучно працювала протиповітряна оборона.

«Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знищені! Жоден з БпЛА противника не досягнув своєї цілі», - відзвітували в КМВА.

У Печерському районі уламки впали у чотирьох місцях. Загорілося на відкритій місцевості.

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Попередньо, в місті без постраждалих та руйнувань.

Уламки впали біля Верховної Ради

Уламки збитого дрона впали біля будівлі Верховної Ради в урядовому кварталі Києва.

Про це повідомили в пресслужбі парламенту та показали фото.

«Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України», - йдеться у повідомленні.