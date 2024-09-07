У Росії знову палає та детонує склад боєприпасів. 

У суботу російська влада заявила про атаку БПЛА на території Острогозького району Воронезької області.

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Місцевий губернатор Олександр Гусєв стверджує, що дрон було виявлено та «пригнічено». Але при падінні уламків «виникла пожежа, яка перейшла на вибухонебезпечні предмети, розпочалася детонація».

Під Воронежем палає склад боєприпасів

Російські моніторингові Телеграм-канали пишуть, що дрон влучив у склад боєприпасів, і публікують відео, на яких чути вибухи. 

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Місцеві жителі повідомляли, що детонація триває кілька годин.

За даними пабліків, пожежа сталася у селі Солдатське. 

У частині Воронезької області оголосили режим надзвичайної ситуації.

Місцева влада заявила про евакуацію населення з одного з сіл в Острогозькому районі. 

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Наслідки атаки оцінюватимуть після ліквідації детонації. 

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