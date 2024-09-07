Внаслідок обстрілу Костянтинівки на Донеччині загинуло троє людей. 

Ще троє були поранені. 

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Про це повідомили в Донецькій ОДА. 

Обстріл Костянтинівки: що відомо 

Російські війська атакували місто з артилерії. 

Жертвами окупантів стали троє чоловіків віком від 24 до 69 років. 

Ще у трьох постраждалих - легкі поранення. Їм надали необхідну медичну допомогу. 

Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхівка, адміністративна будівля, крамниця, аптека, шість автомобілів і три лінії електропередач.

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За добу на Донеччині троє загиблих 

Протягом доби війська РФ атакували 12 населених пунктів Донецької області. 

По Торецьку вдарили авіабомбою «КАБ 250». У місті - двоє загиблих. 

Ще один загиблий - у Райгородку. Росіяни обстріляли селище з РСЗВ «Смерч». Пошкодили 7 приватних будинків.

З дронів та артилерії ворог бив по Гірнику. Руйнувань зазнали заклад освіти, багатоквартирний і 8 приватних будинків.

Курахове війська агресора накрили з РСЗВ «Ураган» і артилерії - пошкоджено багатоквартирний і два приватних будинки.

У Покровську зачепило заклад освіти та об’єкт критичної інфраструктури, у Костянтинівці - три багатоквартирних будинки та критичну інфраструктуру.

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