Внаслідок обстрілу Костянтинівки на Донеччині загинуло троє людей.
Ще троє були поранені.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Про це повідомили в Донецькій ОДА.
Обстріл Костянтинівки: що відомо
Російські війська атакували місто з артилерії.
Жертвами окупантів стали троє чоловіків віком від 24 до 69 років.
Ще у трьох постраждалих - легкі поранення. Їм надали необхідну медичну допомогу.
Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхівка, адміністративна будівля, крамниця, аптека, шість автомобілів і три лінії електропередач.
За добу на Донеччині троє загиблих
Протягом доби війська РФ атакували 12 населених пунктів Донецької області.
По Торецьку вдарили авіабомбою «КАБ 250». У місті - двоє загиблих.
Ще один загиблий - у Райгородку. Росіяни обстріляли селище з РСЗВ «Смерч». Пошкодили 7 приватних будинків.
З дронів та артилерії ворог бив по Гірнику. Руйнувань зазнали заклад освіти, багатоквартирний і 8 приватних будинків.
Курахове війська агресора накрили з РСЗВ «Ураган» і артилерії - пошкоджено багатоквартирний і два приватних будинки.
У Покровську зачепило заклад освіти та об’єкт критичної інфраструктури, у Костянтинівці - три багатоквартирних будинки та критичну інфраструктуру.