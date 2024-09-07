Українські дрони вже можуть вражати російські військові об’єкти на відстані до 1800 км.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов у день воєнної розвідки.

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Дрони можуть залітати на 1800 км вглиб РФ, - Буданов

«Безпілотні системи, над розвитком яких зараз працюють кращі фахівці, зокрема представники Головного управління розвідки, вже дозволяють вражати військові об’єкти держави-агресора на відстані до 1800 км», - написав він у своєму Facebook.

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За його словами, під прицілом наших військових - військові аеродроми РФ, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст, та інфраструктура, що працює на війну.

Кіберфахівці ГУР провели десятки успішних операцій

За словами Кирила Буданова, протягом року кіберфахівці ГУР провели десятки успішних операцій та отримали для України цінні відомості, проникли в бази даних держави-агресора, знайшли слабкі місця у зв’язку.

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«І це не єдине джерело інформації щодо діяльності військово-політичного командування Росії, які наразі є в розпорядженні української воєнної розвідки», - зауважив очільник ГУР.

Він додав, що тривають диверсії в глибокому тилу ворога.

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Підрозділи активних дій ГУР на постійній основі залучені до виконання складних бойових задач як на лінії, так і за лінією розмежування.

Кирило Буданов також відзначив, що цього року завдяки успішним діям воєнних розвідників Чорне море більше не належить Росії. Українські військові змусили ворога перекидати свій флот на «безпечну» відстань та покидати морські рубежі, які вони вважали своїми.