Протягом останніх кількох днів ситуація на Покровському напрямку «була краща». Але висновки можна буде робити лише після стабілізації.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтервʼю українським ЗМІ, передає Укрінформ.

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«Ситуація там (на Покровському напрямку - ред.) в будь-якому випадку не проста. Я вдячний воїнам, і до виїзду (на засідання «Рамштайну» у Німеччині та форум «Амброзетті» в Італії - ред.) десь три-чотири доби вже ситуація була краща. Ми проговорювали всі ці деталі по три рази з Сирським, тому зараз я не хочу говорити завчасно. Коли там все стабілізується, дай Бог, тоді будемо розмовляти», - сказав Зеленський.

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Ситуація на Покровському напрямку

Російські війська безперервно штурмують позиції Сил оборони на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу.

Від початку доби на цій ділянці фронту відбулося 28 атак - в районах Воздвиженки, Гродівки, Зеленого Поля, Лисівки, Миролюбівки, Новогродівки, Селидового та Михайлівки.

Сили оборони стримують натиск та відбили 18 атак противника.

Десять боїв станом на 16:00 тривали.

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Некерованими авіаційними ракетами окупанти обстріляли Олександропіль.