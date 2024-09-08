Керівники розвідувальних служб США і Великої Британії Білл Бернс і Річард Мур прокоментували наступ ЗСУ у Курській області.

Вони вважають, що операція українських військових на території РФ посіяла сумніви серед російської еліти.

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Про це повідомляє Financial Times з посиланням на заяви керівників розвідок.

Глави розвідок США і Британії прокоментували Курську операцію

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Курська операція стала «значним тактичним досягненням», яке підвищило бойовий дух українців і показало слабкі сторони Росії.

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«Це викликало питання ... у всієї російської еліти про те, до чого все це призведе», - сказав він.

Водночас глава британської MI6 Річард Мур сказав, що це був «типово зухвалий і сміливий крок з боку українців...щоб спробувати змінити хід гри».

При цьому він попередив, що «ще надто рано» прогнозувати як довго Україна зможе утримувати території РФ на Курщині.

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РФ втратила на Курщині близько 6 тисяч військових, - Зеленський

Від початку боїв у Курській області Росія втратила близько 6 тисяч своїх військових убитими та пораненими.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

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«За перший місяць нашої операції в Курській області російські війська втратили близько 6 тис. солдатів вбитими й пораненими й ще десятки тисяч російських військовослужбовців в інших зонах бойових дій», - сказав глава держави.

За його даними, зараз Україна контролює 1300 квадратних кілометрів російської території. Це більше ста населених пунктів.