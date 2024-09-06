Російська армія втратила вже 6 тисяч військовослужбовців вбитими та пораненими під час боїв у Курській області, які тривають вже місяць після початку наступу ЗСУ на прикордонну територію РФ 6 серпня цього року. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час відкриття у п’ятницю чергового засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, пише Укрінформ.

"За перший місяць нашої операції в Курській області російські війська втратили близько 6 тис. солдатів вбитими й пораненими і ще десятки тисяч російських військовослужбовців в інших зонах бойових дій", – сказав він.

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За словами Зеленського, завдяки наступальній операції Сил оборони України в Курській області "наразі немає загрози, що Росія розпочне нову наступальну операцію на нашій території проти міста Суми, як це було у травні цього року, коли Путін розпочав наступ на наше місто Харків".

"Курська область Росії – це прикордонна територія, з якої Путін готувався розширити війну на українську територію. Він готувався розпочати новий наступ на наше місто Суми, а ми переломили ситуацію і своїм контрнаступом просуваємо війну вглиб Росії", – цитує агенція Зеленського.

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Він також уточнив, що наразі українські війська контролюють у Курській області територію площею понад 1300 квадратних кілометрів, а "це 100 населених пунктів".

"Значна частина цієї території була покинута російськими військами. Вони просто втекли, коли побачили наближення наших сил. Звичайно, значна частина території була взята під контроль нашими силами в боях", – додав він.

Операція ЗСУ у Курській області - що варто знати

Раніше Володимир Зеленський вже називав операцію ЗСУ в Курській області "найбільшим поповненням обмінного фонду".

6 серпня Україна розпочала новий наступ на менш укріплений регіон Росії — Курську область, що стало несподіванкою для Москви, змусивши російських новобранців вступити у бій у спробі стримати наступ.

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Кремль відповів оголошенням "контртерористичної операції" у Курській, Бєлгородській та Брянській областях. Проте українські сили продовжують наступ, не виявляючи ознак уповільнення.

Операція, яка почалася 6 серпня, була стратегічно спланована для створення зони безпеки в Сумській області, спрямованої на припинення російських обстрілів і захист цивільної інфраструктури, повідомив наприкінці серпня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Тоді, звітуючи про перебіг операції, Сирський зазначив, що сили Києва зараз контролюють 1 294 квадратних кілометри (майже 500 квадратних миль) та 100 населених пунктів у прикордонній з Росією Курській області.

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Одним із головних завдань Курської наступальної операції, за словами Сирського, було відволікання російських резервів від інших важливих напрямків.

На момент доповіді Головкома близько 30 000 російських військових були переміщені з різних напрямків, переважно з півдня, щоб посилити свої позиції в Курську.