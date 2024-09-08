Вибори, які Росія проводить на території окупованого Криму та у Севастополі у межах Єдиного дня голосування, є нелегітимними.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Вчергове наголошуємо, що результати так званих «виборів» та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та місті Севастополі є нікчемними», - наголосили у відомстві.

Єдиний день голосування у РФ

У неділю у росіян - Єдиний день голосування.

Advertisement

Вони обирають представників до місцевих органів влади суб’єктів РФ різного рівня.

Цей процес Москва знову намагається розповсюдити на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та місто Севастополь.

«Так звані «вибори» в Російській Федерації давно перетворилися на фарс, не мають нічого спільного з проявом народовладдя, а їх проведення на тимчасово окупованих територіях України у порушення норм та принципів міжнародного права фактично делегітимізують політичну систему Росії», - заявили в МЗС України.

У МЗС наголосили, що представники російських окупаційних сил, які діють на тимчасово окупованих територіях України, не представляють українську владу, а їхня участь у складі делегацій РФ на міжнародних заходах не несе жодних правових наслідків.