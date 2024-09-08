Вибори, які Росія проводить на території окупованого Криму та у Севастополі у межах Єдиного дня голосування, є нелегітимними. 

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України. 

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«Вчергове наголошуємо, що результати так званих «виборів» та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та місті Севастополі є нікчемними», - наголосили у відомстві. 

Єдиний день голосування у РФ

У неділю у росіян - Єдиний день голосування. 

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Вони обирають представників до місцевих органів влади суб’єктів РФ різного рівня. 

Цей процес Москва знову намагається розповсюдити на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та місто Севастополь.

«Так звані «вибори» в Російській Федерації давно перетворилися на фарс, не мають нічого спільного з проявом народовладдя, а їх проведення на тимчасово окупованих територіях України у порушення норм та принципів міжнародного права фактично делегітимізують політичну систему Росії», - заявили в МЗС України. 

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У МЗС наголосили, що представники російських окупаційних сил, які діють на тимчасово окупованих територіях України, не представляють українську владу, а їхня участь у складі делегацій РФ на міжнародних заходах не несе жодних правових наслідків.

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