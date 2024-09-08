У десятий день змагань на Паралімпійських іграх у Парижі збірна України виграла ще 12 медалей. 

Скарбничку української команди поповнили 5 золотих, 3 срібні та 4 бронзові нагороди. 

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Підсумки виступу паралімпійців 7 вересня 

У суботу українська збірна виборола 5 золотих медалей. 

Паралімпійськими чемпіонами стали: 

бігун Ігор Цвєтов - це вже його друге «золото» на цих Іграх; 

тенісист Віктор Дідух - це перше особисте золото спортсмена та перша особиста нагорода на Паралімпійських іграх. У доробку паратенісиста вже є бронзова нагорода в командних змаганнях в Парижі; 

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дзюдоїстка Анастасія Гарник у ваговій категорії до 70 кг.  

дзюдоїст Олександр Назаренко - це його перша золота медаль. Наразі в нього комплект - срібло у Ріо, бронза у Токіо; 

плавець Андрій Трусов - це друге золото спортсмена та пʼята медаль цієї Паралімпіади.

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На друге місце п'єдесталу піднялися плавець Денис Остапченко, тенісистка Марина Литовченко та жіноча збірна команда з фехтування на візках. 

Бронзові нагороди вибороли Микола Синюк у дисципліні параканое, плавець Ігор Німченко, Юрій Бабинець у змаганнях з парапауерліфтингу та плавець Сергій Паламарчук. 

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Медальний залік Паралімпіади-2024

Загалом в активі нашої команди вже 79 медалей - 21 «золото», 26 «срібла» та 32 «бронзи». 

Напередодні заключного дня змагань Україна посідає 7 місце у медальному заліку Паралімпіади та п'яте - за кількістю нагород.  

У неділю, у прикінцевий день змагань, українські спортсмени ще змагатимуться у параканое та в пауерліфтингу.

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