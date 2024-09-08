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У десятий день змагань на Паралімпійських іграх у Парижі збірна України виграла ще 12 медалей.

Підсумки виступу паралімпійців 7 вересня

У суботу українська збірна виборола 5 золотих медалей.

Паралімпійськими чемпіонами стали:

бігун Ігор Цвєтов - це вже його друге «золото» на цих Іграх;

тенісист Віктор Дідух - це перше особисте золото спортсмена та перша особиста нагорода на Паралімпійських іграх. У доробку паратенісиста вже є бронзова нагорода в командних змаганнях в Парижі;

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дзюдоїстка Анастасія Гарник у ваговій категорії до 70 кг.

дзюдоїст Олександр Назаренко - це його перша золота медаль. Наразі в нього комплект - срібло у Ріо, бронза у Токіо;

плавець Андрій Трусов - це друге золото спортсмена та пʼята медаль цієї Паралімпіади.