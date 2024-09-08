У десятий день змагань на Паралімпійських іграх у Парижі збірна України виграла ще 12 медалей.
Скарбничку української команди поповнили 5 золотих, 3 срібні та 4 бронзові нагороди.
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Підсумки виступу паралімпійців 7 вересня
У суботу українська збірна виборола 5 золотих медалей.
Паралімпійськими чемпіонами стали:
бігун Ігор Цвєтов - це вже його друге «золото» на цих Іграх;
тенісист Віктор Дідух - це перше особисте золото спортсмена та перша особиста нагорода на Паралімпійських іграх. У доробку паратенісиста вже є бронзова нагорода в командних змаганнях в Парижі;
дзюдоїстка Анастасія Гарник у ваговій категорії до 70 кг.
дзюдоїст Олександр Назаренко - це його перша золота медаль. Наразі в нього комплект - срібло у Ріо, бронза у Токіо;
плавець Андрій Трусов - це друге золото спортсмена та пʼята медаль цієї Паралімпіади.
На друге місце п'єдесталу піднялися плавець Денис Остапченко, тенісистка Марина Литовченко та жіноча збірна команда з фехтування на візках.
Бронзові нагороди вибороли Микола Синюк у дисципліні параканое, плавець Ігор Німченко, Юрій Бабинець у змаганнях з парапауерліфтингу та плавець Сергій Паламарчук.
Медальний залік Паралімпіади-2024
Загалом в активі нашої команди вже 79 медалей - 21 «золото», 26 «срібла» та 32 «бронзи».
Напередодні заключного дня змагань Україна посідає 7 місце у медальному заліку Паралімпіади та п'яте - за кількістю нагород.
У неділю, у прикінцевий день змагань, українські спортсмени ще змагатимуться у параканое та в пауерліфтингу.