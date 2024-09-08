Вночі 8 вересня російські війська завдали авіаційного удару по місту Суми.
Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей.
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Про це повідомила обласна військова адміністрація.
Росіяни вдарили по Сумах
За даними прокуратури, внаслідок атаки окупантів у власному будинку загинуло літнє подружжя.
Через російський удар також поранено четверо людей.
Серед постраждалих - двоє дітей. Це 2-річна дівчинка та 8-річний хлопчик.
Зруйнований один будинок та ще два десятки пошкоджені. Зачепило 4 транспортні засоби.
Окупанти обстрілюють прикордоння Сумщини
Протягом минулої доби росіяни 76 разів обстріляли прикордонні населені пункти області. Це дані ОВА.
Зафіксовано 140 вибухів. Під ударом опинилося 14 громад.
У Глухівській громаді поранений місцевий житель. Окупанти вдарили по району з РСЗВ, били КАБами та FPV-дронами.