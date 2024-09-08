Вночі 8 вересня російські війська завдали авіаційного удару по місту Суми. 

Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей. 

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Про це повідомила обласна військова адміністрація. 

Росіяни вдарили по Сумах

За даними прокуратури, внаслідок атаки окупантів у власному будинку загинуло літнє подружжя. 

Через російський удар також поранено четверо людей. 

Серед постраждалих - двоє дітей. Це 2-річна дівчинка та 8-річний хлопчик.

Зруйнований один будинок та ще два десятки пошкоджені. Зачепило 4 транспортні засоби.

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Окупанти обстрілюють прикордоння Сумщини

Протягом минулої доби росіяни 76 разів обстріляли прикордонні населені пункти області. Це дані ОВА. 

Зафіксовано 140 вибухів. Під ударом опинилося 14 громад. 

У Глухівській громаді поранений місцевий житель. Окупанти вдарили по району з РСЗВ, били КАБами та FPV-дронами. 

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