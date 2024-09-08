Щодня нам доводиться вирішувати різноманітну кількість проблем та труднощів. Ми переживаємо стресові ситуації, боремося зі страхами чи вирішуємо конфлікти. Це все дуже виснажує, як емоційно, так і фізично.

Наприкінці дня людина просто хоче відпочити, перезавантажитися та наповнитися перед новим днем. Не завжди є можливість піти до психолога чи зустрітися з друзями. Арт-терапія —це хороша альтернатива, яку можна використовувати для самопізнання та емоційної підзарядки.

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Історія виникнення арт-терапії

Арт-терапія (дослівний переклад – «лікування творчістю») — це методика, в якій поєднується психологія та мистецтво для лікування та корегування психологічного здоров’я людини. Термін з’явився в середині XX століття завдяки художнику Андріану Гіллу. Андріан вивчав живопис у школі мистецтва в Лондоні. Під час Першої світової війни служив у почесній артилерійській роті.

Арт-терапія - дослівно лікування творчістю. Фото: myc.news/ua

Гілл став офіційним художником війни. Досі багато його картин Західного фронту зберігаються в Імперському військовому музеї. Після війни продовжив свій шлях художника: викладав у школі, писав багато книг про живопис та навіть вів телевізійні програми для дітей.

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У 1938 році, під час лікування від туберкульозу в санаторії, малюючи ескізи, побачив, що це допомагає його одужанню. Наступного року терапію через малювання вводять, як одну з процедур. Гілл був запрошеним викладачем цього напрямку лікування. Художник побачив, що практика мистецтва не тільки допомагає на деякий час забути про хворобу, але й подолати певні психічні розлади.

Уже в 1942 році Гілл уперше використовує термін арт-терапія. Згодом пише книгу «Мистецтво проти хвороб» де пояснює свою ідею для лікування. Він вважав, що творчість допоможе людству зцілитися душевно після війни та запобігти великому прояву агресії.

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Через створення різних форм людина може відчути кордони свого тіла. Фото: dity.in.ua

Види терапії емоційного спокою

Арт-терапія також має назву терапія емоційного спокою, адже саме тоді людина наче поринає в інший вимір, насолоджується процесом, відпочиває емоційно, відходить від шаблонного мислення та розвиває внутрішню креативність.

Часто арт-терапію асоціюють лише з малюванням, проте це не так. Є багато різновидів такої діяльності.

Малювання. Такий вид терапії загальновідомий. Проте психологи вже започатковують нові різновиди малювання. Малювання може бути фарбами, крейдою чи олівцями. Можна малювати туди, куди рука поведе, якісь абстракції чи пейзажі. Можна спробувати розмальовувати чи перемальовувати щось.

Такий вид терапії загальновідомий. Проте психологи вже започатковують нові різновиди малювання. Малювання може бути фарбами, крейдою чи олівцями. Можна малювати туди, куди рука поведе, якісь абстракції чи пейзажі. Можна спробувати розмальовувати чи перемальовувати щось. Читання. Це може бути клуб за цікавістю, де ви всі читаєте одну книгу, а потім обговорюєте. Це може бути виразне та рольове читання. Або читання тим, хто немає змоги: дітям, стареньким, незрячим. Так само казки допомагають аналізувати персонажів, чи створювати нових (подібних до себе).

Це може бути клуб за цікавістю, де ви всі читаєте одну книгу, а потім обговорюєте. Це може бути виразне та рольове читання. Або читання тим, хто немає змоги: дітям, стареньким, незрячим. Так само казки допомагають аналізувати персонажів, чи створювати нових (подібних до себе). Театр. Найкраще, якщо ви берете участь у театральній постановці. Адже тоді ви можете грати різні ролі, проявляти різні емоції та почуття. Гра у вигадане життя допоможе зрозуміти, що необхідно робити в реальному. Але так само корисно ходити в театр, адже він розслабляє та дає змогу наповнитися різними емоціями.

Найкраще, якщо ви берете участь у театральній постановці. Адже тоді ви можете грати різні ролі, проявляти різні емоції та почуття. Гра у вигадане життя допоможе зрозуміти, що необхідно робити в реальному. Але так само корисно ходити в театр, адже він розслабляє та дає змогу наповнитися різними емоціями. Фотографія. Через фотографію можна побачити себе зі сторони, відчути нові кордони своєї особистості та надати собі впевненості. Так само, коли ми фотографуємо природу чи інших людей, коли шукаємо відповідний ракурс — це допомагає нам зрозуміти, що саме ми хочемо сказати й передати через цю фотографію, і дає зрозуміти наші внутрішні бажання.

Через фотографію можна побачити себе зі сторони, відчути нові кордони своєї особистості та надати собі впевненості. Так само, коли ми фотографуємо природу чи інших людей, коли шукаємо відповідний ракурс — це допомагає нам зрозуміти, що саме ми хочемо сказати й передати через цю фотографію, і дає зрозуміти наші внутрішні бажання. Відео та фільми. Перегляд фільмів, де персонажі стикаються з рядом проблем та знаходять рішення, де переживають схожі емоції чи проходять ті ж самі випробування, можуть допомогти людині не опускати руки, більше зрозуміти свої обставини та як краще діяти.

Перегляд фільмів, де персонажі стикаються з рядом проблем та знаходять рішення, де переживають схожі емоції чи проходять ті ж самі випробування, можуть допомогти людині не опускати руки, більше зрозуміти свої обставини та як краще діяти. Пісок та глина. Через створення різних форм із глини та піску людина може відчути кордони свого тіла, запустити різні відчуття та сприйняття, а також побачити перетворення чогось простого в певний витвір.

Через створення різних форм із глини та піску людина може відчути кордони свого тіла, запустити різні відчуття та сприйняття, а також побачити перетворення чогось простого в певний витвір. Танці. Дати волю своєму тілу через різні рухи це дуже добре, адже тіло вивільнює різні емоції та переживання безпечним шляхом. Іноді навіть можна взяти участь у танцювальній постановці, де присутня закономірність рухів та де всі працюють, як один.

Арт-терапія допомагає знайти внутрішню гармонію

У нашому житті арт-терапія допомагає зменшити стрес, справитися з тривожністю підвищити впевненість та зрозуміти свій емоційний стан. Так само вона допомагає формулювати свої почуття та бажання, це особливо корисно тим, хто має проблеми в цьому.

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Арт-терапія допомагає формулювати свої почуття та бажання. Фото: upsihologa.com.ua

Унікальність такої терапії в тому, що людина сама бере участь у процесі лікування. Через мистецтво людина висловлює свої почуття і тим самим покращує свій психічний стан та вчитися відчувати та розпізнавати всі емоції. Надаючи певну форму неосяжним та метафоричним термінам (почуттям, емоціям та ін.), людина починає краще розуміти себе та навколишній світ.

Арт-терапія - це хороший спосіб для зняття накопиченої психологічної напруги. Творчість дає можливість, у безпечній формі, висловити внутрішні переживання, сумніви, страхи, конфлікти, бажання чи сподівання.

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Арт-терапія - це хороший спосіб для зняття накопиченої психологічної напруги. Фото: bit.ua

Необхідно знайти саме ту сферу, в якій вам буде комфортно виражати свої емоції, що вам більше подобається, що вас надихає та наповнює. Бережіть себе та своє емоційне здоров’я.