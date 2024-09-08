Росія може застосувати іранські ракети Fath-360 для атак по енергетичній, цивільній та військовій інфраструктурі України восени та взимку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Аналітики посилаються на дані ЗМІ, які пишуть, що Іран нещодавно поставив Росії понад 200 балістичних ракет Fateh-360.

Іран міг передати Росії ракети Fateh-360

6 вересня британське видання The Times з посиланням на джерело в українській військовій розвідці повідомляло, що 4 вересня російський корабель доставив ракети Fateh-360 до невідомого порту в Каспійському морі.

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Нещодавно представники США та Європи підтвердили, що Тегеран почав постачати Росії балістичні ракети малої дальності.

В ISW вважають, що РФ, ймовірно, використовуватиме іранські ракети для атак по українській енергетичній, військовій та цивільній інфраструктурі восени та взимку.

Україна закликала Іран не надавати РФ балістичні ракети

У Міністерстві закордонних справ України закликали Іран утриматись від передачі Російській Федерації будь-яких видів озброєння та військової техніки.

Київ попередив Тегеран про наслідки у випадку передачі ракет росіянам.

«У разі підтвердження факту передачі Іраном балістичних ракет до Російської Федерації, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин», - йдеться в повідомленні МЗС України.

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У Міністерстві наголосили, що поглиблення військово-технічної співпраці Росії та Ірану несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всієї Європи, Близького Сходу та світу.