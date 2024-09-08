Російські війська обстріляли касетними боєприпасами селище Черкаське у Краматорському районі Донецької області.
Вбили трьох жінок та поранили двох чоловіків.
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Про це повідомили в прокуратурі області.
Обстріл Черкаського: які наслідки
Окупанти вдарили по селищу близько 10:30, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню.
«Від влучання касетних боєприпасів на городи селян загинуло двоє місцевих мешканок 43 і 53 років. Ще одна жінка 45 років дістала смертельні поранення у своєму будинку», - йдеться у повідомленні прокуратури.
Крім того, мінно-вибухові травми та осколкові поранення отримали двоє чоловіків - 48 та 61 років. Їх госпіталізували.
Пошкоджено вікна, фасади й паркани щонайменше 9 домоволодінь та автомобіль.
У Костянтинівці та Катеринівці вчора троє загиблих
Троє людей загинули та шестеро були поранені після вчорашніх ударів по Костянтинівці та Катеринівці.
Поліція показала наслідки російських обстрілів.
По Костянтинівці окупати вдарили напередодні зранку.
Гатили з артилерії. Пошкоджено багатоквартирний будинок, магазин, аптеку та лінію електропередачі.
Зі ствольної артилерії вдень ворог накрив Катеринівку.
У селищі також пошкоджені приватні оселі.