Російські війська обстріляли касетними боєприпасами селище Черкаське у Краматорському районі Донецької області.

Вбили трьох жінок та поранили двох чоловіків.

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Про це повідомили в прокуратурі області.

Обстріл Черкаського: які наслідки

Окупанти вдарили по селищу близько 10:30, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню.

«Від влучання касетних боєприпасів на городи селян загинуло двоє місцевих мешканок 43 і 53 років. Ще одна жінка 45 років дістала смертельні поранення у своєму будинку», - йдеться у повідомленні прокуратури.

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Крім того, мінно-вибухові травми та осколкові поранення отримали двоє чоловіків - 48 та 61 років. Їх госпіталізували.

Пошкоджено вікна, фасади й паркани щонайменше 9 домоволодінь та автомобіль.

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