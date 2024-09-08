Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Полтаві 3 вересня зросла до 58 людей.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
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«На жаль, у лікарнях померли ще троє людей, які постраждали внаслідок російського удару по Полтаві 3 вересня», - написав він.
РФ атакувала навчальний заклад у Полтаві
3 вересня росіяни вдарили ракетами по Полтаві.
Частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Також пошкоджені більше десятка житлових будинків.
Попередньо, Полтаву атакували двома балістичними ракетами «Іскандер-М».
Як повідомили в Міноборони, час від моменту оголошення тривоги й прильотом ракет був настільки коротким, що удар застав людей у момент евакуації до бомбосховища.