Пізно ввечері 7 вересня росіяни вдарили по місту Миколаївка Краматорського району. Атакували авіабомбами «ФАБ-250».
Влучили у будівлю місцевого готелю, де на момент обстрілу перебували цивільні.
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Про це повідомили в прокуратурі.
У Миколаївці загинули волонтери
Рятувальники дістали з-під завалів тіла двох чоловіків.
Загиблим 33 та 42 роки.
Відомо, що вони приїхали до міста для стерилізації безпритульних тварин.
За даними «Радіо Свобода», це харківські зооволонтери.
«Були перестороги, і не хотілося їхати... так вийшло», - розповів третій волонтер у коментарі кореспонденту «Радіо Свобода».
Війська РФ вбили трьох жінок у Черкаському
Сьогодні російські війська обстріляли касетними боєприпасами селище Черкаське у Краматорському районі.
Загинули троє жінок. Ще двоє чоловіків були поранені.
Окупанти вдарили по селищу близько 10:30. Ймовірно, з реактивної системи залпового вогню.
Пошкоджено приватні домоволодіння.