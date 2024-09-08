Пізно ввечері 7 вересня росіяни вдарили по місту Миколаївка Краматорського району. Атакували авіабомбами «ФАБ-250». 

Влучили у будівлю місцевого готелю, де на момент обстрілу перебували цивільні.

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Про це повідомили в прокуратурі. 

У Миколаївці загинули волонтери

Рятувальники дістали з-під завалів тіла двох чоловіків. 

Загиблим 33 та 42 роки. 

Відомо, що вони приїхали до міста для стерилізації безпритульних тварин.

За даними «Радіо Свобода», це харківські зооволонтери. 

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«Були перестороги, і не хотілося їхати... так вийшло», - розповів третій волонтер у коментарі кореспонденту «Радіо Свобода». 

Війська РФ вбили трьох жінок у Черкаському

Сьогодні російські війська обстріляли касетними боєприпасами селище Черкаське у Краматорському районі.  

Загинули троє жінок. Ще двоє чоловіків були поранені. 

Окупанти вдарили по селищу близько 10:30. Ймовірно, з реактивної системи залпового вогню. 

Пошкоджено приватні домоволодіння. 

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