За останні роки про штучний інтелект чув ледь не кожен. Стрімкий розвиток чатів-помічників та програм, які створюють картинки й музику, вже став помітний навіть пересічному споживачу. За деякими прогнозами, до 2035 року ШІ принесе світовій економіці 15,7 трильйона доларів, але чого від нього більше — користі чи шкоди?

Що таке штучний інтелект?

Штучний інтелект (artificial intelligence, AI) ― це набір інструментів, які разом змушують комп'ютер чи програмне забезпечення функціонувати подібно до людського мозку. Така імітація надскладного "мислення" досягається шляхом вивчення закономірностей роботи людського мозку та аналізу когнітивних процесів людини. Результатом цих багаторічних досліджень і є розробка інтелектуального програмного забезпечення, яке може навчатися та розвиватися без сторонньої допомоги.

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Face ID у телефоні та додатку Дія, друк тексту з допомогою Т9, чат-бот в інтернет-магазині чи голосова онлайн-служба підтримки — всі ці системи створені за допомогою artificial intelligence. Найвідомішими прикладами штучного інтелекту наразі є ChatGPT, програма для створення зображень Midjourney, голосові помічники Siri чи Alexa, автопілоти в машинах тощо.

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Історія розвитку та види штучного інтелекту

Сам термін "штучний інтелект" ще в 1956 році впровадив професор Дартмутського коледжу Джон МакКарті. Він очолював групу вчених, які намагалися визначити, чи можуть машини вчитися, як діти — методом спроб і помилок — і врешті-решт розвинути формальне мислення.

Фактично тодішній проєкт базувався на намірі з'ясувати, як змусити машини, створенні для обробки та аналізу данних, "використовувати мову, абстрактні форми та вирішувати ті проблеми, які зазвичай вирішують люди". Ця ідея — змусити машину думати, як людина — зародилася ще понад 60 років тому.

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Технології штучного інтелекту завжди захоплювати уяву людей, змушуючи вчених активно досліджувати цю тему, а фантастів писати безліч оповідань про те, як одного дня машини захоплять наш світ. Багато людей досі не розуміють, що вони вже використовують ШІ кожного дня під час своїх рутинних справ.

Профільна компанія SpotHub провела рандомне опитування 1400 людей з різних куточків світу, і виявилося, що 63% з них не усвідомлюють повсякденне значення AI. Соціологи допускають, що це пов'язано з нашими очікуваннями щодо штучного інтелекту, нав'язаними фільмами та засобами масової інформації. Багато хто очікує бачити роботів, які говорять і думають, виконують безліч задач та майже повністю функціонують як люди. Й хоча розробки в цій сфері активно ведуться (прикладом такого робота є Софія), насправді все це досі технологія далекого майбутнього.

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Тим часом нас оточують безліч неймовірно складних інструментів штучного інтелекту, які вже зараз полегшують усі аспекти сучасного життя людини. Ось лише деякі з них:

Голосовий пошук — пошукові асистенти, такі як Siri, Alexa та Cortana, оснащені програмами обробки та розпізнавання людського голосу, що робить їх інструментами AI. Наразі можливості голосового пошуку доступні на 3,9 мільярда пристроїв Apple, Android і Windows по всьому світу. Голосовий пошук є однією з найсучасніших технологій з підтримкою АІ.

Автономні автівки — цього роцку Google повідомила про алгоритм, здатний навчитися водити машину точнісінько, як це робить людина — через досвід водіння та аналіз своїх помилок. Автопілоти в літаках і автівках вже давно існують, але ми все ближчі до ідеї навчити авто самостійно приймати рішення на дорозі.

Пропозиція товарів — Target і Amazon наразі заробляють мільйони завдяки здатності своїх магазинів аналізувати ваші покупки та передбачати майбутні потреби.

Онлайн підтримка клієнтів — чат-боти зробили революцію в обслуговуванні, тож тепер споживачі вважають їх не менш зручними за телефонну розмову з живим оператором. Програмування чат-бота з відповідями на поширенні запитання "Яка ціна? Який номер телефону вашої компанії? Де ваш офіс?" дозволяє бізнесу зберегти купу часу та зменшити навантаження на свою службу онлайн-підтримки.

Новинні портали — наразі штучний інтелект вже здатен писати прості історії, як от фінансові звіти та спортивні репортажі. А не так давно дослідники з Массачусетського технологічного інституту створили "Шеллі" — перший у світі штучний інтелект, що може вигадувати страшні історії. Шеллі "живе" в мережі X (раніше Twitter) і вже навчена використовувати понад 140 000 історій жахів, які допомагають їй створювати страшилки на Гелловін.

Майбутнє штучного інтелекту в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення наша держава постійно шукає нові розробки, які зможуть забезпечити Україні перевагу у війні з агресором. Штучний інтелект є одним із інструментів, які ми активно застосовуємо для збору та аналізу інформації під час ведення бойових дій. В майбутньому ШІ планують широко використовувати в системах командування та управління, озброєння і військової техніки, розвідки, протидії кіберзагрозам у сфері оборони, аналізу можливостей війська.

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За допомогою програми ШІ, яку розробила компанія Clearview AI, навіть вдалось ідентифікувати понад 125 тис. російських військових злочинців. Також ця програма допомагає посилювати безпеку блок-постів і пропускних пунктів.

"Ми у постійному пошуку найновіших та нестандартних рішень. Штучний інтелект — саме така технологія. Вже зараз вона дає нам перевагу на полі бою: завдяки ШІ на мапі зʼявляються обʼєкти та цілі під час розвідувального польоту дрона, також дрони програмуються для автономного пілотування", — наголосив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в одному з інтерв’ю.

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Міністерство економіки планує використовувати технологію з ШІ для гуманітарного розмінування території України. Втілення цього плану підтримуватиме американська технологічна компанія Palantir, що спеціалізується на аналізі великих обсягів інформації. Планується, що це дозволить швидко аналізувати великі обсяги інформації та ухвалювати якісніші рішення щодо потреб у розмінуванні та того, які ресурси варто залучити.

Впровадження інформаційної системи такого типу дозволило б Україні оперативно аналізувати рішення та дії у сфері гуманітарного розмінування та, за необхідністю, швидко їх коригувати. Наша держава весь час шукає нові шляхи та рішення існуючих проблем та прагне вдосконалювати підходи до очищення території, покращувати та прискорювати ці процеси.