Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації оборонну осколкову гранату та ручну наступальну гранату дистанційної дії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України (МОУ).

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Ручні гранати українського виробництва - що відомо

Нова осколкова граната – аналог радянської Ф-1. Боєприпас українського виробництва відповідає характеристикам засобів ближнього бою сучасного зразка.

Ручна оборонна осколкова граната призначена для ураження відкрито розташованої живої сили противника.

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Внаслідок потужної дії застосовувати її необхідно лише з укриття.

У Міноборони зазначили, що раніше в українській армії не було виробництва такого типу гранат.

Також українське оборонне відомство кодифікувало і прийняло на озброєння ручну наступальну гранату дистанційної дії, аналог радянської РГД-5.

Її серійне виробництво вже налагоджене українським виробником.

До експлуатації в ЗСУ допустили безпілотний транспортер FOXTAC українського виробництва - подробиці

6 вересня Міноборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний логістично-евакуаційний транспортер FOXTAC.

Наземна роботизована платформа техніки призначена для виконання різних логістичних функцій та може застосовуватись й для евакуації поранених з поля бою.

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Може перевозити вантаж вагою до півтора центнера, тобто пораненого бійця у повному бойовому спорядженні, боєприпаси на позицію.