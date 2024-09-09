У Полтавській області Служба безпеки (СБУ) та Національна поліція викрили агента російських спецслужб, який готував серію підпалів на стратегічних об’єктах Укрзалізниці.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

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СБУ та Нацполіція затримали палія, який працював на спецслужби РФ - що відомо

Житель Лубенського району Полтавщини став агентом російських спецслужб, шукаючи легкого заробітку у Телеграм-каналах.

Ціллю знищення були релейні шафи на головних лініях залізничного сполучення регіону.

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Зловмисник відстежував локації потенційних цілей, після чого з бінокля спостерігав за ними й обирав зручний час для підпалу.

Також він придбав допоміжні засоби: легкозаймисту суміш, захисні рукавиці, ніж і багатофункціональний молоток для зламування дверцят енергообладнання.

Підготувавшись, чоловік підпалив релейну шафу та відзняв займання на камеру свого телефона.

Фото: СБУ

СБУ у співпраці з Національною поліцією затримали його під час проведення дорозвідки поблизу нової цілі.

У затриманого вилучили мобільний телефон із доказами комунікації з загарбниками та знаряддя для вчинення підпалів.

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Слідчі оголосили фігуранту підозру за ч. 2 ст. 113 та ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України – диверсія, готування до диверсії, вчинене в умовах воєнного стану.

Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ та Нацполіція затримали групу паліїв автомобілів Сил оборони - подробиці

Українські правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке на замовлення Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ вчиняло підпали у Херсоні, Одесі та Миколаєві.

Пріоритетними цілями були військові пікапи, залучені до виконання бойових завдань.

Координатором злочинної групи виявився ексв’язень з Херсонської області, який відбував покарання за наркоторгівлю.

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Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років за ґратами.