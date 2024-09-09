Російське військове керівництво ухвалило рішення відправляти на війну курсантів військових навчальних закладів, щоб покрити нестачу особового складу на низці напрямків, насамперед - на Херсонському та Запорізькому. Про це повідомляють партизани руху “Атеш”.
Як зазначають партизани, раніше багато підрозділів було перекинуто для участі в штурмах на Покровській ділянці фронту і для спроби зупинити просування українських сил на Курщині, незважаючи на власні значні втрати вбитими і пораненими, і не встигнувши відновити чисельність підрозділів.
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Курсантів направляють у тривалі відрядження, де вони не лише командують підрозділами на посадах командирів відділень і взводів, а й беруть участь у штурмових операціях. Відомі випадки такої діяльності у підрозділах "БАРС".
За серпень росіяни атакували Сили оборони майже 450 разів з використанням хімічної зброї
У результаті вони отримують статус учасників бойових дій і складають іспити за семестр "автоматом".
“Нікого не здивує, якщо рашисти почнуть відправляти в бій школярів з "Юнармії", як це робив один відомий художник незадовго до своєї смерті”, - йдеться в заяві партизанів Атеш.
Своєю чергою, активісти руху “Жовта стрічка” в п'ятницю, 6 вересня, повідомили, що у тимчасово окуповану Чаплинку Херсонської області прибули курсанти з російської Рязані.
Російські курсанти разом із офіцером обходять будинки місцевого населення у пошуках житла, йдеться у дописі.
"Відсутність належних умов для розміщення змушує окупантів застосовувати своїх курсантів для фактичного захоплення житла місцевих жителів", - повідомляють активісти "Жовтої стрічки".