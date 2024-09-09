У литовському портовому місті Клайпеді невідомі розписали кілька об’єктів літерою "Z" - символом, який використовує Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє LRT.

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Невідомі намалювали літеру "Z" на об'єктах у Литві - що відомо

У Департамент поліції повідомлення про появу проросійського символу надійшли в суботу між 9:00 і 15:00.

Відомо, що літерою "Z" були розмальовані три автомобілі, вхідні двері та стіни кількох будинків, вікна аптеки, білборди та церковний дзвін.

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Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення громадського порядку.

Литва не впустила російський вантажний вагон із символом "Z" - подробиці

Співробітники LTG Cargo на прикордонному з Білоруссю залізничному пункті Кена помітили російський вагон зі знаком "Z", що прибув на литовську територію. Вагон був відчеплений і не пропущений на литовську територію.

Вагони, що не відповідають положенням Адміністративного кодексу Литовської Республіки, заборонено приймати до перевезення територією Литви. Символ "Z", який вважається пропагандою військової агресії, воєнних злочинів та злочинів проти людяності, був доданий до списку заборонених символів ще 2022 року.