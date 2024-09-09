Сам боєприпас складається з трьох частин, які кріпляться до некерованої авіабомби і перетворюють її на високоточну зброю.

У дописі зазначено, що Су-24 з бортовим номером «Білий 09» належить до 7-ї бригади тактичної авіації ЗСУ, а кадри зняті з двомісного винищувача-перехоплювача Су-27УБ (НАТО: Flanker-C) з 831-ї бригади тактичної авіації.

На відео, опублікованому минулими вихідними на неофіційному Telegram-каналі @UkrAirForce і поширеному в X (Twitter), можна побачити український бомбардувальник зі змінною геометрією крила Су-24 (НАТО: Fencer), який несе, як видається, новий тип керованих боєприпасів, що запускаються з повітря. Цілком ймовірно, що відео було знято десь у серпні.

Він складається з хрестоподібної ребристої хвостової частини з отвором, що дозволяє припустити, що вона містить вторинну турбореактивний або ракетний двигун. Середня частина корпусу має центральне «ребро» вздовж верхньої частини і металеві смуги по колу, які є типовими для механізму висувного крила, на якому бомба може рухатися до своєї цілі. У носовій частині міститься система наведення, яка, ймовірно, є комбінованою – GPS + інерційна система.

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Схожість цього боєприпасу з французьким високоманевреним модульним боєприпасом збільшеної дальності AASM Hammer, ймовірно, не випадкова, оскільки Повітряні сили України отримали на озброєння кілька таких боєприпасів, а також їхній американський аналог – уніфікований боєприпас збільшеної дальності для безпосереднього ураження цілі (JDAM-ER). Висувні крила значно збільшують дальність польоту залізної бомби, довжина якої, якщо вона не обладнана двигуном, залежить від висоти запуску – за загальним правилом, чим вища висота, тим більша дальність польоту. Українські літаки здійснюють польоти на максимально низькій висоті, щоб уникнути російських засобів ППО, перш ніж «виринути» й скинути свої боєприпаси. За допомогою додаткової силової установки можна збільшити загальну дальність польоту, навіть літак випускатиме цей боєприпас на низькій висоті. Україна розробила і розгорнула реактивний безпілотник-камікадзе «Паляниця», двигун якого може бути базовим елементом прискорювача для цієї планерної бомби.

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Цей вид зброї зняли на відео з літака Су-24, який використовується для запуску англо-французької крилатої ракети повітряного базування Storm Shadow / SCALP-EG, але це не єдиний літак, з якого можна скидати планерну бомбу.

Українські багатоцільові винищувачі МіГ-29 (НАТО: Fulcrum) і Су-27 (НАТО: Flanker), як правило, несуть бомби малого діаметру JDAM-ER і AASM Hammer, а також високошвидкісні антирадарні ракети AGM-88 (HARM), що постачаються із Заходу. У найближчому майбутньому багатоцільові винищувачі F-16 також можуть бути використані як пускові платформи для цих та інших боєприпасів.

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У червні речник ПС ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов заявив, що Україна перебуває в процесі розробки власного комплекту наведення і збільшення дальності, який перетворить некеровані бомби радянських часів на високоточні боєприпаси. Випробувальний політ на Су-24, схоже, є важливим кроком у розробці нової зброї.

Під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 6 вересня міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що Україна виробляє власну зброю великої дальності, здатну вражати цілі на території Росії. При цьому він зазначив, що існує нагальна потреба у підтримці та розвитку внутрішнього оборонного виробництва в Україні, чим, за його словами, наразі займається Вашингтон разом із кількома американськими оборонними підрядниками.

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Ця планерна бомба може стати найновішим вітчизняним доповненням до українського арсеналу разом із крилатою ракетою «Нептун», реактивним дроном «Паляниця» та багатьма іншими ударними БПЛА дальнього радіусу дії.

Якщо Україна зможе швидко запустити ці бомби в серійне виробництво, це допоможе подолати диспропорцію, з якою Україна наразі стикається через застосування Росією керованих авіа бомб великої дальності.