За матеріалами СБУ двоє колишніх голів сільських рад на Луганщині отримали терміни ув’язнення на 8 та 10 років за добровільну роботу на росіян. Також суд конфіскував їхнє майно.

Про це повідомили у 3 управлінні ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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Експосадовців з Луганщини заочно засудили за колабораціонізм – що відомо

«Завдяки матеріалам СБУ, до тривалих термінів ув’язнення за колабораціонізм заочно засуджено колишніх очільників Чмирівської сільради Старобільського району та Красноталівської сільради Щастинського району Луганської області», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, суд конфіскував у зрадників транспортні засоби, земельні ділянки та житловий будинок.

Перший фігурант очолював орган місцевого самоврядування протягом 20 років, мав українські державні нагороди.

У липні 2022 р. експосадовець, який на той час уже перебував на пенсії, став начальником окупаційного «відділу життєзабезпечення села Чмирівка адміністрації Старобільського району ЛНР».

Його «колега» навесні 2022 р. добровільно отримав від російських окупантів посаду начальника «Красноталівського відділу життєзабезпечення населених пунктів Красна Талівка, Красний Деркул, Талове, Благовіщенка».

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Дотепер зловмисники реалізують політику РФ у тимчасово окупованих населених пунктах.

Оскільки вони переховуються на ТОТ, вироки винесені заочно. Засуджених оголошено у розшук.