За матеріалами СБУ двоє колишніх голів сільських рад на Луганщині отримали терміни ув’язнення на 8 та 10 років за добровільну роботу на росіян. Також суд конфіскував їхнє майно.
Про це повідомили у 3 управлінні ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
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Експосадовців з Луганщини заочно засудили за колабораціонізм – що відомо
«Завдяки матеріалам СБУ, до тривалих термінів ув’язнення за колабораціонізм заочно засуджено колишніх очільників Чмирівської сільради Старобільського району та Красноталівської сільради Щастинського району Луганської області», – йдеться в повідомленні.
Крім того, суд конфіскував у зрадників транспортні засоби, земельні ділянки та житловий будинок.
Перший фігурант очолював орган місцевого самоврядування протягом 20 років, мав українські державні нагороди.
У липні 2022 р. експосадовець, який на той час уже перебував на пенсії, став начальником окупаційного «відділу життєзабезпечення села Чмирівка адміністрації Старобільського району ЛНР».
Його «колега» навесні 2022 р. добровільно отримав від російських окупантів посаду начальника «Красноталівського відділу життєзабезпечення населених пунктів Красна Талівка, Красний Деркул, Талове, Благовіщенка».
Дотепер зловмисники реалізують політику РФ у тимчасово окупованих населених пунктах.
Оскільки вони переховуються на ТОТ, вироки винесені заочно. Засуджених оголошено у розшук.
СБУ скерувала до суду справи щодо колаборантів у "ЛНР" – подробиці
В.о. головреда газети "Республика" Олександр Бальвас та засновник друкованого видання "ХХІ век" Юрій Юров допомагають окупаційному режиму ще з 2015 року, коли створили офіційний орган "уряду ЛНР" – газету "Республика" й призначили Бальваса в.о. головного редактора.
Обидва видання зареєстровані в російському "Роскомнадзорі". Ці видання здійснювали інформаційне супроводження окупаційного псевдореферендуму, фіктивних виборів та всіх дій Росії, спрямованих на захоплення території Луганщини та її інтеграцію до Росії.
Ще однією обвинуваченою стала ексчиновниця Новопсковської селищної ради, яка у 2022 році почала працювати на РФ. Вона отримала посаду начальниці відділу культури в російській адміністрації в Новопскові й зайнялася організацією "патріотичних" та "культурно-масових заходів" на підтримку росіян.
Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення.