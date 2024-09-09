Відтепер українці зможуть укласти шлюб онлайн через застосунок «Дія». Весь процес реєстрації шлюбу проходить у застосунку — від подання заяви до одруження, повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Хто може одружитися через «Дію»

"Запустили перший офіційний шлюб по відеозвʼязку в «Дії». Це революційний сервіс, який повністю змінює підхід до надання державних послуг", — йдеться в повідомленні.

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Одружитися в «Дії» можуть всі повнолітні громадяни України, які мають верифікований податковий номер, ID-картку чи закордонний паспорт у застосунку та не перебувають в іншому шлюбі.

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Якщо громадянин є розлученим, дані про це є у реєстрі ДРАЦС.

"Раптом передумали — можете скасувати заяву про шлюб через Дію. А повторно подати її будь-коли", — зазначили у Мінцифрі.

Як одружитися через «Дію»

Щоб скористатися послугою:

оновіть Дію і зайдіть у Сервіси — "Шлюб онлайн".

виберіть "Зробити пропозицію" та надішліть сповіщення половинці на зручний месенджер.

кохана людина отримає його та має відповісти протягом 14 днів.

після згоди надайте свої дані для заяви протягом 12 годин.

система запропонує вільні дати — найближчі для церемонії будуть за 5 днів.

Також у застосунку можна визначити, що робити з прізвищем після одруження: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне.

Уже в день одруження потрібно зайти за посиланням у «Дії» на онлайн-церемонію, де чекатиме працівник цифрового ДРАЦСу. Процес одруження триває до 30 хвилин.

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Цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться протягом доби. А фізичний документ можна замовити доставкою Укрпошти чи забрати у відділенні.

Сервіс розробляється Мінцифрою спільно з Міністерством юстиції України, Державним підприємством «Національні інформаційні системи», цифровим офісом ДРАЦС, Державною міграційною службою, АТ «Укрпошта» за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.

В Україні стартувала програма "Національний кешбек" — подробиці

2 вересня офіційно стартувала програма "Національний кешбек", яка дасть змогу громадянам повертати 10% від вартості покупок вітчизняних товарів.

Максимальна сума кешбеку становить 3000 грн на місяць. Отримані кошти можна витратити на медичні, комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг, або пожертвувати на ЗСУ.

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Читайте у матеріалі Kyiv Post як активувати "Національний кешбек" у своєму банку.