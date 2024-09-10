У понеділок Стокгольм оголосив про надання військової допомоги Києву в розмірі 4,6 млрд шведських крон (443 млн доларів) у пакеті, який міститиме засоби протиповітряної оборони, але в який не увійдуть винищувачі Griper, на які претендує Київ. Це вже 17-й пакет допомоги Україні від скандинавської країни, а загальна вартість внеску Швеції з початку російського вторгнення становить близько 4,6 мільярда доларів, повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP). Advertisement Половина пакета на суму 443 мільйони доларів призначена для комплектуючих, необхідних для виготовлення винищувачів Griper, але шведський уряд заявив, що це лише підготовка до того часу, коли Стокгольм відчує, що готовий відправити ці літаки в Україну. Наразі таких планів немає, оскільки Швеція заявила, що стежить за ходом реалізації програми F-16 в Україні. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. «В авіаційній коаліції нам повідомили, що наразі вони вважають за краще зосередитися на впровадженні F-16 в Україні», — сказав міністр оборони Швеції Пал Йонсон в інтерв'ю AFP. Решта коштів у цьому останньому пакеті піде на військово-морські бойові катери CB90 (шість штук), протитанкові пускові установки AT4, переносні зенітні комплекси, а також боєприпаси для раніше наданих бойових машин піхоти CV90 (50 штук). Advertisement Швеція вже надіслала Україні групу танків Leopard 2 німецького виробництва, а також артилерійські системи.

Зеленський провів Ставку, присвячену захисту енергетики; відновлено 900 пошкоджених медичних закладів У відеозверненні в понеділок президент Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся зі своїми підлеглими, щоб обговорити важливість захисту електростанцій та іншої енергетичної інфраструктури від російських атак із наближенням зими, а також пріоритети на лінії фронту. «Провів Ставку. Кілька ключових питань. Захист енергетики від російських ударів. Захист наших позицій на фронті. Детально розібрали постачання у війська артилерії, зокрема «Богдани», та забезпечення наших бригад технікою», — повідомив Зеленський. Advertisement У червні Київська школа економіки підрахувала, що з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року енергетичний сектор України зазнав збитків у розмірі $16,1 млрд, в тому числі $8,5 млрд через руйнування електростанцій, $2,1 млрд через перебої в постачанні електроенергії по мережі та $3,3 млрд через пошкодження нафтогазової інфраструктури.

«Відповідальність за це виключно персональна — і за будівництво захисту, і за роботу ППО», — сказав Зеленський. Також у понеділок Міністерство охорони здоров'я оприлюднило дані про руйнування медичних закладів в Україні за час війни і повідомило, що майже 900 із тих, які були пошкоджені або зруйновані, вже повернулися до роботи. Advertisement «За понад два роки в різних регіонах України повністю та/або частково відновлено 886 медичних закладів, – йдеться у повідомленні Міністерства. – З них повністю відновлено 533 заклади, ще 353 — частково. Це медичні заклади на деокупованих територіях, а також ті, що зазнали незначних пошкоджень: вибиті вікна, руйнування даху, пошкодження фасаду тощо». У міністерстві зазначили, що загалом внаслідок обстрілів та атак Росії було пошкоджено та/або знищено 1877 медичних закладів. З них 220 зруйновані повністю й відновленню не підлягають. Левова частка руйнувань зафіксована у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях. Advertisement

To all those trying to deny Russian war crimes. Clear footage of a Russian Kh-101 cruise missile hitting Ukraine’s largest children hospital in Kyiv. pic.twitter.com/R745SWFbUa — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) July 8, 2024