Сили та засоби протиповітряної оборони знищили усі дрони, якими Росія зранку атакувала столицю.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Росія атакувала Київ дронами 10 вересня

Повітряна тривога у Києві була оголошена близько 4 ранку, вона тривала майже дві години.

"Весь цей час російські дрони заходили в бік столиці з різних напрямків та різними групами. Але силами та засобами протиповітряної оборони усі БПЛА ворога були знищені", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Advertisement

Попередньо, в Києві не зафіксовано руйнувань та потерпілих.