Сили та засоби протиповітряної оборони знищили усі дрони, якими Росія зранку атакувала столицю.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).
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Росія атакувала Київ дронами 10 вересня
Повітряна тривога у Києві була оголошена близько 4 ранку, вона тривала майже дві години.
"Весь цей час російські дрони заходили в бік столиці з різних напрямків та різними групами. Але силами та засобами протиповітряної оборони усі БПЛА ворога були знищені", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.
Попередньо, в Києві не зафіксовано руйнувань та потерпілих.
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Очільник Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко повідомив, що у Київській області внаслідок падіння уламків збитих БПЛА була пошкоджена господарча будівля, горіла лісова підстилка.
"Вночі ворог вкотре атакував нашу область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі", - зазначив він.
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За його словами, люди не постраждали, влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні.
Оперативні групи продовжують фіксувати наслідки російської атаки.