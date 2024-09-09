Україна просить Генеральний секретаріат Інтерполу про публікацію червоного оповіщення щодо народного депутата, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця, повідомили у Офісі генерального прокурора (ОГП).

Імовірно йдеться про народного депутата Артема Дмитрука.

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ОГП просить Інтерпол і низку країн допомогти з арештом нардепа - що відомо

Згідно з міжнародними договорами про видачу правопорушників, у ОГП звернулися до низки відповідних країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт народного депутата, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця, з метою його подальшої видачі Україні.

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«Крім того, за погодженням з Офісом Генпрокурора до обліків Генерального секретаріату Інтерполу внесено клопотання про публікацію червоного оповіщення щодо зазначеного народного депутата України», - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що раніше Печерський районний суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, після чого було ініційовано процедуру його розшуку, в тому числі міжнародного.

Справа нардепа Дмитрука - що варто знати

2 вересня ДБР повідомило про підозру трьом особам, які незаконно переправили через держкордон підозрюваного у нападах на громадян народного депутата Артема Дмитрука.

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29 серпня ДБР оголосило в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного нардепа.

25 серпня 2024 року Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України, який брав участь у нападах на громадян (зокрема на правоохоронця), у замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.

Під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки.

25 серпня в ДБР підтвердили, що Дмитрук незаконно перетнув кордон на Одещині й потрапив у Молдову. Українська правда повідомляла, що далі скандальний нардеп вирушив до Італії.