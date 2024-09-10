Одеський райсуд 10 вересня виніс вирок щодо створення у 2022 році фейкової «Пошти Херсона» так званому «губернатору» Херсонської області Володимиру Сальдо та його поплічникам, повідомляє Укрінформ.

Кого крім Сальдо засудив суд

Обвинувачених - Володимира Сальдо, а також його заступницю у сфері цифровізації та соціальної політики Катерину Губарєву, колишнього директора Херсонської дирекції «Укрпошти» Віктора Фірмана, очільницю фейкової «Пошти Криму» Олену Принь, співробітницю Кримської дирекції «Укрпошти» Тетяну Дубініну, експрацівницю Запорізької дирекції «Укрпошти» Інну Горлачову, працівника «Пошти Херсона» Сергія Міхнєва суд визнав винними у розграбуванні та захопленні майна «Укрпошти» на території Херсонської області, що є пособництвом державі-агресору.

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Володимира Сальдо, Катерину Губарєву та Віктора Фірмана визнали винними за статтями 111ч.1 та ч.2 ККУ (Пособництво державі-агресору та колабораційна діяльність). Сальдо отримав вирок у вигляді позбавлення волі на строк 15 років, Губарєва та Фірман – 12 років.

Олену Принь, Тетяну Дубініну, Сергія Міхнєва та Інну Горлачову обвинувачували лише у пособництві державі-агресору. Вони отримали покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

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Сторона захисту обвинувачених повідомила, що вони подаватимуть апеляцію, бо справа розглядалася за процедурою in absentia.

Володимира Сальдо, Сергія Міхнєва, Інну Горлачову, Олену Принь, Віктора Фірмана та Катерину Губарєву обвинувачували у створенні так званої «Пошти Херсона». Це поштовий оператор, створений Росією для обслуговування жителів тимчасово окупованих районів Херсонської області. «Пошту» створили за наказом «губернатора» Херсонщини Володимира Сальдо та його заступниці у сфері цифровізації та соціальної політики Катерини Губарєвої.

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Очолив «Пошту Херсона» експрацівник «Укрпошти» Віктор Фірман.

Фейкову «Пошту Херсона» окупанти створили за аналогом так званої «Пошти Криму». «Допомагали» у створенні фейкової пошти очільниця «Пошти Криму» Олена Принь, співробітниця Кримської дирекції «Укрпошти» Тетяна Дубіна, експрацівниця Запорізькій дирекції «Укрпошти» Інна Горлачова. На «Пошті Херсона» працював Сергій Міхнєв.

Сальдо підозрюють у вивезенні українського зерна – що відомо

У серпні цього року псевдогубернатору Херсонщини, який представляє там нині окупаційну владу РФ, українські правоохоронці заочно оголосили про підозру у вчиненні ще одного злочину.

Слідство встановило, що підозрюваний у 2022 році став так званим «губернатором» Херсонщини.

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Реалізуючи інтереси військово-політичного керівництва рф щодо привласнення майнових активів фізичних та юридичних осіб України, «губернатор» у тому ж році віддав наказ вивезти із Херсона зерно, яке зберігалося на захопленому ПрАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів».

Таким чином, ворог встиг вивезти трьома баржами з окупованого обласного центру на підконтрольні території рф врожай ячменю 2021 року, вагою понад 2,8 тисяч тонн і вартістю майже 15 млн грн.