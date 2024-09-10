З початку 2024 року 6341 українська родина отримала пільгові іпотечні кредити за програмою доступних кредитів "єОселя".

Загальна сума кредитів сягнула 10,8 мільярда гривень, повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

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Скільки родин вже приєдналися до "єОселі"

"За весь час дії програми вже 12 666 українських родин отримали кредити на суму понад 20,2 млрд грн", – зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Він зазначив, що програма "єОселя" активно стимулює галузь будівництва та сферу нерухомості

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За минулий тиждень українці оформили 162 кредити на 284 млн грн, з яких 110 – на придбання житла на вторинному ринку, 52 – на первинному.

Серед учасників програми кредити під 3% отримали:

73 військовослужбовці та силовики;

11 педагогів та 11 медиків.

Водночас кредити під 7% отримали 52 українці без власного житла, 8 ВПО та 7 ветеранів.

Більшість кредитів українці взяли на придбання житла на вторинному ринку — 4550 житлових об'єктів, тоді як на первинному ринку придбано 1791 об'єкт.

Кому найчастіше схвалюють кредити за програмою єОселя

За даними Опендатабот, найбільшу середню суму кредиту у 2024 році отримали науковці – 1,83 млн грн, а найменшу – педагоги – 1,43 млн грн.

Найбільше кредитів видали військовослужбовцям – 3 229 (29% від загальної кількості) та поліцейським – 2 433 (22%).

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У серпні минулого року програма пільгової іпотеки стала доступною для всіх громадян.