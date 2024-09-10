Україна вночі завдала масованого удару безпілотними літальними апаратами (БПЛА) кількістю до 144 одиниць по кількох регіонах Росії, зокрема, по столиці - Москві, повідомило міноборони Росії у вівторок, 10 вересня.
За інформацією російського відомства, російська ППО перехопила 72 безпілотника над Брянською областю, 20 — над Москвою, 14 — над Курськом, 13 — над Тульською та ще 25 у п'яти областях.
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Ця атака є одним із найбільших нападів безпілотників на Росію від початку повномасштабної війни.
Мер Москви Сергій Собянін повідомив у Telegram, що бригади "швидкої допомоги" виїхали на кілька об’єктів у регіоні, зокрема, на виклики в районах аеропортів "Жуковський" і "Домодєдово", де розташовані одні з найбільших летовищ Москви.
Україна та Росія регулярно обмінюються нічними атаками безпілотників
Повідомляється, що дрони влучили в три багатоповерхові житлові будинки в місті Раменське Московської області. В результаті ударів загинула щонайменше одна людина, підтвердив губернатор Андрій Воробйов. Загинула 46-річна жінка, ще троє госпіталізовані.
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«Загинула 46-річна жінка (раніше повідомлялося про смерть дев'ятирічної дитини, але інформація не підтвердилася). 43 особи розміщені в пунктах тимчасового розміщення», – повідомив Воробйов.
Жителі підмосковних міст Коломна і Кашира також повідомили про вибухи і стрілянину, дим над містами.
Момент влучання дрона в об'єкт у місті Кашира потрапив на відео.
«Минулої ночі уламки БПЛА впали на територію вулиць Горького та Лугової на Каширі-1. Осколками пошкоджено скло дошкільного відділення та багатоквартирного будинку на території приватного сектору», – повідомив очільник міського району Михайло Шувалов.
«Інших постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби», – додав він.
Російська агенція РІА повідомила, що аеропорти Домодєдово і Жуково були закриті, що призвело до скасування понад 30 внутрішніх і міжнародних рейсів у цих аеропортах і в інших, які обслуговують російську столицю.
Мер Москви Сергій Собянін підтвердив пожежу на злітно-посадковій смузі аеродрому Жуковський через падіння уламків збитого безпілотника. На відео, які потрапили в інтернет, можна побачити кілька спалахів пожеж.
Проросійський Telegram-канал Mash повідомив, що Україна застосувала безпілотники типу "Лютий", здатні переносити 50 кілограмів вибухівки на відстань до 1000 кілометрів. Безпілотники були націлені як на російську військову інфраструктуру, так і на цивільні території.
Хоча міністерство оборони Росії офіційно не коментувало масштаби атак, українська військова розвідка раніше припускала, що її нові безпілотники здатні досягати цілей на відстані до 1800 кілометрів, і в цей радіус дії потрапляють десятки російських авіабаз.