Україна вночі завдала масованого удару безпілотними літальними апаратами (БПЛА) кількістю до 144 одиниць по кількох регіонах Росії, зокрема, по столиці - Москві, повідомило міноборони Росії у вівторок, 10 вересня.

За інформацією російського відомства, російська ППО перехопила 72 безпілотника над Брянською областю, 20 — над Москвою, 14 — над Курськом, 13 — над Тульською та ще 25 у п'яти областях.

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Ця атака є одним із найбільших нападів безпілотників на Росію від початку повномасштабної війни.

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Мер Москви Сергій Собянін повідомив у Telegram, що бригади "швидкої допомоги" виїхали на кілька об’єктів у регіоні, зокрема, на виклики в районах аеропортів "Жуковський" і "Домодєдово", де розташовані одні з найбільших летовищ Москви.

Україна та Росія регулярно обмінюються нічними атаками безпілотників

Повідомляється, що дрони влучили в три багатоповерхові житлові будинки в місті Раменське Московської області. В результаті ударів загинула щонайменше одна людина, підтвердив губернатор Андрій Воробйов. Загинула 46-річна жінка, ще троє госпіталізовані.