Українці відзначатимуть Воздвиження Хреста Господнього у 2024 році у нову дату за новоюліанським церковним календарем. Одне з найважливіших свят вшановує подію віднайдення Хреста, на якому був розіп'ятий Ісус Христос.

Коли Воздвиження Хреста Господнього за новим календарем?

Православна церква України перейшла на новоюліанський церковний календар з 2023 року, тож тепер дати багатьох церковних свят змістилися. До переходу, за старим календарем, віряни відзначали Воздвиження Хреста Господнього 27 вересня. Однак тепер усі неперехідні свята відзначаємо на 13 днів раніше, а отже, нова дата свята Воздвиження Хреста Господнього — 14 вересня. Ця дата в церковному календарі вже буде незмінною.

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Свято Воздвиження Хреста Господнього: історія і традиції

Свято Воздвиження Хреста Господнього входить до переліку дванадесятих і в християнстві вважається одним із найвизначніших свят року. Це надважливий день для всіх вірян, адже відбувається не лише вшанування дати віднайдення Хреста, на якому розіп'яли Сина Божого, а й повернення його з Персії. Дуже давно Хрест відшукала мати імператора Костянтина Великого, цариця Гелена. Імператор Костянтин наказав побудувати храм Вознесіння в Єрусалимі на тому місці, де був розіп'ятий Ісус, щоб там урочисто підняти той самий Хрест Господній.

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Після цього Єрусалим захопили перси, і релігійна реліквія Хрест був вивезений до Персії разом із іншими скарбами. Після здобуття візантійським імператором Іраклієм перемоги над персами Хрест знов повернули до Єрусалиму. Існує легенда, що саме 14 вересня він особисто заніс цю велику реліквію назад до храму Вознесіння.

За традиціями, на Воздвиження треба поститися, щоб вшанувати жертву Христа та очистити душу й тіло. Обов'язково для вірян відвідати цього дня святкову службу. З вівтаря на середину церкви виносять Хрест, який стоятиме протягом семи днів. Прийшовши додому, варто очистити оселю від нечисті та всього лихого. Для цього необхідно окропити святою водою кожен куток, читаючи молитви.

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Тільки на Воздвиження в новому храмі ставлять дзвони та хрести на маківці. Очевидно, це пов’язано з християнською легендою виникнення свята Воздвиження.

Воздвиження Хреста Господнього — що не можна робити

Суворий піст означає відмову від м'ясних та молочних продуктів, яєць та алкоголю. Заборона на вживання продуктів тваринного походження — найважливіша в день великого свята. За традицією, також не слід лихословити, сваритися, треба позбавитися лихих думок та багато молитися. Звісно ж, у велике свято суворо заборонено фізично працювати, прибирати в будинку, затівати ремонт, займатися городом, а також рукоділлям.

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Якщо у вірян немає можливості сходити до церкви, можна помолитися вдома. Цього святкового дня також прийнято ділитися всім із нужденними, заборонено відмовляти їм у їжі. Вважається благою справою робити пожертви.

Народні прикмети про Воздвиження

За народними традиціями, цей день також називається Здвиження. Вважалося, що від цього дня земля рухається до зими, птахи починають відлітати у вирій, звірі готуються до зимової сплячки — тож і людям треба робити запаси й дякувати природі за її дари.

Наші предки також вірили, що та людина, яка побачить останній відліт птахів цього дня, може загадати бажання, і воно обов’язково збудеться. Воздвиження припадає на сезон останніх теплих днів, коли земля ще тепла і немає заморозків. Тож за три дні до свята прибирали всі овочі з корінням, щоб ранкові заморозки не знищили врожай.