Бійці 92-ї Окремої штурмової бригади Збройних сил України (ЗСУ) відбили штурм російських військ у Харківській області, знищивши російську броньовану техніку РФ, у тому числі танк Т-72.

"Штурм не вдався! Намагання ворога штурмувати позиції 92 Окремої штурмової бригади на Харківщині закінчились нічим", - йдеться у підписі до оприлюднего в Telegram відео.

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У звіті вказано, що рано-вранці з трьома одиницями броньованої техніки – двома бойовими машинами піхоти (БМП-2) та одним танком Т-72 росіяни висунулися з території РФ у напрямку позицій 92-ої бригади ЗСУ.

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При відбитті штурму була задіяна артилерія, протитанкісти, батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес", підрозділи безпілотних літальних апаратів штурмових батальйонів та рота вогневої підтримки.

Під час відбиття штурму уся російська техніка була знищена. У бригаді вказують, що війська РФ понесли особові втрати, проте кількість ліквідованих військових не уточнюється.

До цього Третя штурмова бригада оприлюднила відео ураження бронетехніки росіян на передовій у Харківській області. Ураження здійснили бійці ударного підрозділ FATUM з Протитанкового батальйону.

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"Бійці Третьої штурмової влучили у російську броню — танки Т-72 та Т-80. Обом завдали ураження башти", - йшлося у повідомленні.

Оприлюднене відео демонструє, як під приціл українських ФПВ-дронів потрапили російські танки та вантажівки підвозу боєкомплекту.

"За допомогою FPV перекинули ще пʼять начинених вантажівок противника. У три з них майстерно влучили на ходу автівок", - повідомили у Третій штурмовій.

Український аеророзвідник у коментарі Kyiv Post звернув увагу на те, що всі цілі були підбиті або вражені на лінійному інфраструктурному обʼєкті - дорозі.

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"Великий трафік на цій дорозі може свідчити, що українські пілоти взяли під вогневий контроль шляхи сполучення тилу з лінією бойового зіткнення", - припустив він.

Кадри також демонструють, як український дрон-камікадзе прочісує повітряний простір над дорогою, вишукуючи пріоритетну ціль.

"На жаль, відомі факти подібної роботи російських ФПВ-дронів, які без зупинки кружляють у повітрі у пошуках цілей. І в разі, якщо ціль не виявлена, то вони просто самознищуються, пошкоджуючи дорожнє покриття", - наголосив український аеророзвідник.

"Після чого одразу відразу вилітає на "чергування" інший камікадзе дрон", - додав він.

Київ Пост не зміг незалежно перевірити дати та місця зйомок опублікованих відео.

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Новий танк Т-72 коштує від 3 до 4 мільйонів доларів, залежно від конфігурації, тоді як старі радянські танки Т-72 можуть коштувати біля 500 тисяч доларів.

За даними кількох відкритих джерел, вартість російського танка Т-80 оцінюється від 2 до 4 мільйонів доларів. Ця модель рідше використовується російською армією порівняно з Т-72 з огляду на складність в обслуговуванні та високі витрати пального.

На початку вересня звіт Інституту вивчення війни (ISW) вказував, що російська війська нещодавно просунулися у Харківській області - на північ і північний схід від Харкова - другого за величиною українського міста. Геолокаційні кадри за 1 вересня демонстрували, що війська РФ просунулися у межах західної частини Глибокого, що розташоване на північ від обласного центру.

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В ISW наголошували, що однією з головних цілей наступу РФ у Харківській області залишається відтіснення українських сил від кордону з російською Бєлгородською областю.