У Підмосков’ї Дубненський міський суд засудив на три роки позбавлення волі Сергія Красюка, який працює в місцевому конструкторському бюро (ДКБ) «Райдуга», що працює над крилатими ракетами, пише російське видання ОВД-Інфо.

Вирок чоловікові винесли через антивоєнні написи на бірках ключів підприємства.

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Підмосковний суд визнав чоловіка винним у "дискредитації армії", що спричинила перешкоди роботі (ч. 2 ст. 280.3 КК), цитує видання адвокатку Красюка Наталію Тихонову.

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Відомо, що за вироком суду чоловік отримав навіть більше, ніж вимагав прокурор – рік колонії.

Окрім того, чоловікові на три роки заборонили займатися діяльністю в оборонно-промисловій сфері.

За версією слідства, наприкінці січня або на початку лютого Красюк написав «Слава Україні», «Перемога буде за Україною», «Путін злодій» на бірках ключів від комірок для зберігання мобільних телефонів у ДКБ «Райдуга».

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Справа Красюка - подробиці

Після виявлення написів начальник охорони розпорядився провести «заходи щодо блокування дверей» та повну евакуацію співробітників заводу. Час простою підприємства внаслідок евакуації становив 50 хвилин і спричинив збитки в 237 тисяч рублів, що й стало приводом для переслідування чоловіка за 2-ю, суворішою частиною статті про дискредитацію.

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Провадження було відкрите 13 травня, до суду справа надійшла 24 липня. До оголошення вироку Красюк перебував під домашнім арештом.

За словами адвокатки, суд чомусь вирішив, що Красюк заперечував провину.

Насправді провину Красюк визнав, покаявся та відшкодував збитки оборонному підприємству в повному обсязі ще на стадії попереднього розслідування у справі.

Представниця оборонного заводу на судовому засіданні пояснила, що шкоду підприємству відшкодовано в повному обсязі, і цивільного позову не буде.

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Крім того, на утриманні у Красюка є двоє неповнолітніх дітей.

Саме тому захист наполягав на призначенні покарання, не пов'язаного з позбавленням волі.

Попри це суд постановив відправити Красюка до колонії, його взяли під варту в залі суду. Наразі чоловіка повезли до ІТТ "Талдома", після чого він утримуватиметься у СІЗО Сергієвого Посаду.

Тихонова зазначила, що перед початком судового засідання біля будівлі суду чергував автозак, а на судовому засіданні під час оголошення вироку як слухачка була присутня жінка, яка згодом виявилася співробітницею ФСВП. Саме вона зняла з Красюка браслет, одягнений йому при обранні запобіжного заходу. Адвокат планує оскаржити вирок.

Росія штрафує за антивоєнні висловлювання та виступи - що відомо

З березня 2022 року російські правохоронці склали понад 10 тисяч протоколів за статтею про «дискредитацію» армії за антивоєнні висловлювання та виступи, повідомляв Укрінформ із посиланням на дослідження Медіазони.

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Перші протоколи було складено на початку березня 2022 року. Менше ніж за місяць їхня кількість перевалила за тисячу.

До кінця 2022 року таких протоколів було вже понад 5,6 тисяч, до кінця 2023 року — 8,5 тисяч. Десятитисячний протокол надійшов до суду на початку серпня 2024 року.

Видання зазначає, що штраф за статтею про «дискредитацію» армії для фізичних осіб становить 30-50 тисяч рублів (близько $215-360).

На кінець 2023 року загальна сума штрафів, призначених за цією статтею Кодексу адміністративних правопорушень, становила 227,837 млн рублів (2,58 млн дол.).