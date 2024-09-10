Зокрема, замотували їх у мокрий матрац і доводили до стану удушення, затискаючи обличчя; били пластиковою або дерев’яною палицею, відбивали фаланги пальців рук, били кулаком в область хребців шиї, від яких потерпілі на мить втрачали координацію або взагалі свідомість, викручували руки за спиною.

За вказівкою керівників виконавці застосовували до засуджених різні методи катувань.

Протягом 2016-2021 років колишні керівні посадовці з метою вимагання коштів вони систематично катували ув’язнених.

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Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

У Запоріжжі судитимуть екскерівника колонії, його першого заступника та сімох спільників, які протягом п'яти років катували засуджених і вимагали кошти від родичів за припинення знущань.

Ще одним видом катувань було занесення під нігті грибкових інфекцій забрудненою швейною голкою.

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Також вони практикували інше жорстоке поводження, зокрема зв’язували ув’язнених, тримаючи їх у знерухомленому стані тривалий час, заставляли довго стояти в одному положенні протягом 12 годин і більше.

При цьому вони вимагали від членів родин потерпілих кошти за уникнення таких катувань.

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Гроші, як правило, надходили на банківські картки родичів днювальних і старших днювальних. Вони потім їх знімали та готівкою передавали у посилках до колонії.

Відносно одного із підозрюваних здійснювалось спеціальне досудове розслідування.

Які статті інкримінують катам з колонії

Керівнику і першому заступнику колонії інкримінують ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній; катування ув’язнених виправної установи; вимагання).

П’ятьом особам – участь у злочинній організації, катування ув’язнених та вимагання (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 189 КК України).

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Двом особам – участь у злочинній організації та вимагання (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України).