У Литві митники оштрафували дві місцеві компанії за порушення міжнародних санкцій проти РФ. Фірми заплатили штраф у розмірі 10 тисяч євро.
Про це повідомляє пресслужба митного департаменту Литви.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Компанії з Литви порушили санкції проти Росії - що відомо
Литовські організації надавали послуги тимчасового зберігання, митного оформлення та митного представництва для товарів, вироблених російськими підсанкційними підприємствами.
Серед заборонених товарів, що доставлялися з Росії, були технічне вугілля та ізопреновий каучук.
У Нідерландах компанію оштрафували за участь у будівництві Кримського мосту - подробиці
На компанію-постачальника будівельного обладнання Dieseko Group BV, яка брала незаконну участь у будівництві Кримського мосту, наклали штраф на суму майже 1,8 мільйона євро.
Місцева прокуратура звинуватила компанію в порушенні міжнародних торговельних санкцій.
Слідство з'ясувало, що у період з 2015 по 2016 компанія продавала установки та комплектуючі до них для будівництва Кримського мосту та відправляла на об'єкт фахівців для надання технічної допомоги.
У Росії ракетного інженера засудили за написи на бірках: що він написав
Це відбулося після того, як Євросоюз запровадив санкції проти РФ у червні 2014 року після окупації Криму. Вони передбачали заборону на продаж товарів та надання послуг компаніям, фізичним та юридичним особам у Криму.