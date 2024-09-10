У Литві митники оштрафували дві місцеві компанії за порушення міжнародних санкцій проти РФ. Фірми заплатили штраф у розмірі 10 тисяч євро.

Про це повідомляє пресслужба митного департаменту Литви.

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Компанії з Литви порушили санкції проти Росії - що відомо

Литовські організації надавали послуги тимчасового зберігання, митного оформлення та митного представництва для товарів, вироблених російськими підсанкційними підприємствами.

Серед заборонених товарів, що доставлялися з Росії, були технічне вугілля та ізопреновий каучук.

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У Нідерландах компанію оштрафували за участь у будівництві Кримського мосту - подробиці

На компанію-постачальника будівельного обладнання Dieseko Group BV, яка брала незаконну участь у будівництві Кримського мосту, наклали штраф на суму майже 1,8 мільйона євро.

Місцева прокуратура звинуватила компанію в порушенні міжнародних торговельних санкцій.

Слідство з'ясувало, що у період з 2015 по 2016 компанія продавала установки та комплектуючі до них для будівництва Кримського мосту та відправляла на об'єкт фахівців для надання технічної допомоги.

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У Московській області РФ інженер оборонного заводу потрапив за ґрати за проукраїнські написи на бірках.

Це відбулося після того, як Євросоюз запровадив санкції проти РФ у червні 2014 року після окупації Криму. Вони передбачали заборону на продаж товарів та надання послуг компаніям, фізичним та юридичним особам у Криму.

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