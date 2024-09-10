Україна безоплатно отримає від Латвії сотні одиниць комп'ютерної техніки, спеціалізованого одягу, біноклів та іншого екіпірування для Збройних сил України.

Таке рішення латвійський уряд ухвалив на засіданні 10 вересня, пише LSM.

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Латвія надасть чергову допомогу Україні - що відомо

Бюро внутрішньої безпеки Латвії знайшло можливість забезпечити потреби ЗСУ у куртках та черевиках, флісових кофтах, одному дроні із сумкою та батареєю та біноклях.

Водночас на прохання українських урядових установ у Латвії знайшли можливість передати їм 845 комп'ютерів, у тому числі портативних, 269 моніторів та інших приладів.

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Техніку отримають:

Чернігівська обласна військова адміністрація

Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області

Київський національний військовий університет

Міністерство соціальної політики України.

Міністерство внутрішніх справ Латвії пояснює, що Україні надається списана техніка з місцевих урядових установ.

Вона у робочому стані і може повторно використовуватися безпечним чином там, де вимоги до забезпечення кібербезпеки нижчі за латвійські або без підключення до інтернету.

Латвія передає Україні 500 безпілотників у межах "Коаліції дронів"

13 серпня міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив про передачу Україні нового пакета безпілотників латвійського виробництва.

10 серпня в міністерстві оборони країни анонсували новий пакет військової допомоги Україні.

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17 лютого в межах Контактної групи з питань оборони України офіційно запрацювала "Коаліція дронів".