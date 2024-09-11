Віцепрем'єр-міністерка Канади Христя Фріланд засудила документальний фільм про російських солдатів, показаний цього року на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF), пише CBC News.

Христя Фріланд засудила фільм "Росіяни на війні"

Українка Фріланд зазначила, що як дипломати, так і українська громада Канади висловили "серйозну стурбованість" через фільм "Росіяни на війні".

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Я поділяю цю стурбованість", − сказала Фріланд і додала: "Це неправильно, щоб за канадійські державні кошти вироблялися і демонструвалися такі фільми".

Advertisement

Наразі невідомо, чи бачила Фріланд документальну стрічку.

У синопсисі фільму на сайті TIFF сказано, що він показує розчарування російських солдатів війною, коли вони дізнаються, що історія, яку їм "продали" в Росії, неправдива.

Канадійський медіафонд підтвердив у заяві для CBC News надання 340 тис. доларів США на фінансування фільму через TVO, який діяв у межах програми Broadcaster Envelope Program, де мовники самостійно обирають проєкти для отримання коштів.

"Ми спілкувалися з організаторами Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF) і продюсерами цього документального фільму. Ми дуже серйозно ставимося до цих стурбованостей і беремо активну участь", − наголосили представники медіафонду.

Advertisement

Експерт на ринку автоматизації комунальних послуг в Україні TVO своєю чергою заявив, що припиняє підтримку фільму.

"Ми прислухалися до українсько-канадійської громади та до їхніх вдумливих і щирих порад, − пояснив голова ради директорів TVO Кріс Дей. − Рада директорів TVO не підтримуватиме та не транслюватиме "Росіяни на війні". TVO також перегляне процес фінансування проєкту та використання його бренду".

Прем’єра документального фільму російсько-канадійської режисерки Анастасії Трофімової відбулася на Венеційському кінофестивалі минулого тижня, а його дебют у Північній Америці відбудеться на TIFF у п’ятницю. У письмовій заяві Трофімової зазначено, що фільм не є пропагандою. Він знятий без дозволу російського уряду, що наражає Трофімову на загрозу кримінального переслідування в Росії.

Advertisement

"Я хочу чітко пояснити, що цей спільний канадійсько-французький фільм − це антивоєнний фільм, знятий із великим ризиком для всіх учасників, особливо для мене", − наголосила режисерка.

Вона додала, що однозначно вважає вторгнення Росії в Україну невиправданим і незаконним, а також визнала обґрунтованість розслідування Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів в Україні.

Фріланд, однак, пояснила, що це війна без "моральної еквівалентності".

"Це війна російської агресії, це війна, де Росія порушує міжнародне право та скоює воєнні злочини", − зауважила віцепрем'єрка.

Advertisement

У письмовій заяві Конгрес українців Канади запитав, чому TIFF буде показувати фільм, "який намагається пояснити геноцидну агресивну війну Росії проти України".

Конгрес додав, що буде протестувати проти демонстрації фільму на фестивалі у вівторок, коли його покажуть представникам преси та кіноіндустрії.