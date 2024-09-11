Україна та МВФ на рівні експертів домовилися про пʼятий перегляд нашої програми EFF на 15,6 млрд доларів, повідомив у своєму Телеграм-каналі Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
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Очільник українського уряду наголосив, що всі кількісні критерії та структурні маяки на кінець червня були виконані.
Він також зазначив, що Україна очікує затвердження цієї угоди Виконавчою радою МВФ, і що після цього
За його словами, ця місія МВФ стала першою від початку повномасштабної війни, яка провела повноцінну роботу.
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Під час завершальної зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Україна на сьогодні вже виконала 23 структурні маяки з 37, передбачених Меморандумом з МВФ.
Міністр зазначив, що фінансова система адаптується до функціонування в умовах невизначеності. Попереду пʼятий перегляд програми і українська сторона у співпраці з МВФ робить усе можливе, аби пройти його успішно.
МВФ надав Україні 10,2 млрд доларів США бюджетної допомоги з 24 лютого 2022 року. Це третє за обсягом зовнішнє фінансування після ЄС і США.