Україна та МВФ на рівні експертів домовилися про пʼятий перегляд нашої програми EFF на 15,6 млрд доларів, повідомив у своєму Телеграм-каналі Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Очільник українського уряду наголосив, що всі кількісні критерії та структурні маяки на кінець червня були виконані.

Він також зазначив, що Україна очікує затвердження цієї угоди Виконавчою радою МВФ, і що після цього

Україна отримає 1,1 млрд доларів Денис Шмигаль

За його словами, ця місія МВФ стала першою від початку повномасштабної війни, яка провела повноцінну роботу.

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Під час завершальної зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Україна на сьогодні вже виконала 23 структурні маяки з 37, передбачених Меморандумом з МВФ.

Міністр зазначив, що фінансова система адаптується до функціонування в умовах невизначеності. Попереду пʼятий перегляд програми і українська сторона у співпраці з МВФ робить усе можливе, аби пройти його успішно.

МВФ надав Україні 10,2 млрд доларів США бюджетної допомоги з 24 лютого 2022 року. Це третє за обсягом зовнішнє фінансування після ЄС і США.