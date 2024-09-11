10 вересня Україна скликала на чергове засідання Раду Безпеки ООН для обговорення російських атак на цивільну інфраструктуру, повідомив Укрінформ.

Засідання Радбезу ООН 10 вересня − що відомо

Засідання розпочалось о 15:00 (22:00 за Києвом).

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що засідання Радбезу відбулося разом із відкриттям 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

"Життєво важливо посилити роль ГА ООН у реагуванні на російську агресію та просуванні Формули миру", − наголосив міністр.

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За його словами, низка резолюцій, у тому числі щодо безпеки ядерних об'єктів України, ухвалених після Саміту миру, свідчить про те, що Генеральна Асамблея здатна бути лідером.

Делегація України представить оновлений проєкт резолюції щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включно з Кримом. А під час 79-ї сесії ГА відбудуться дебати щодо російських злочинів на ТОТ.