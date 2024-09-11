10 вересня Україна скликала на чергове засідання Раду Безпеки ООН для обговорення російських атак на цивільну інфраструктуру, повідомив Укрінформ.
Засідання Радбезу ООН 10 вересня − що відомо
Засідання розпочалось о 15:00 (22:00 за Києвом).
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що засідання Радбезу відбулося разом із відкриттям 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
"Життєво важливо посилити роль ГА ООН у реагуванні на російську агресію та просуванні Формули миру", − наголосив міністр.
За його словами, низка резолюцій, у тому числі щодо безпеки ядерних об'єктів України, ухвалених після Саміту миру, свідчить про те, що Генеральна Асамблея здатна бути лідером.
Делегація України представить оновлений проєкт резолюції щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включно з Кримом. А під час 79-ї сесії ГА відбудуться дебати щодо російських злочинів на ТОТ.
The 79th @UN General Assembly session opens today. Importantly, it will be held alongside the UN Security Council meeting initiated by #Ukraine, addressing the consequences of the ongoing terrorist attacks by the Russian Federation on civilian & critical infrastructure of 🇺🇦 1/4— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 10, 2024
Засідання Радбезу ООН через ракетний обстріл 26 серпня − що треба знати
Україна скликала засідання Радбезу ООН через ракетний обстріл території нашої країни, який Росія вчинила 26 серпня.
За словами постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, все сказане російськими терористами стане не лише частиною офіційного протоколу засідання, але й предметом розгляду майбутніх трибуналів над воєнними злочинцями на чолі з "кремлівським фюрером".
12 серпня стало відомо, що Росія скличе неформальну зустріч членів Ради безпеки ООН за формулою Аррії, щоб поскаржитися на атаку ЗСУ в Курській області