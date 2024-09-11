Україна запросила Болгарію приєднатися до коаліції з розмінування під час перемовин заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Олександр Балануца з тимчасово повіреним у справах Болгарії в Україні Ніколаєм Ненчевим.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Україна і Болгарія провели перемовини - подробиці

Українська та болгарська сторона обговорили шляхи продовження співпраці та допомоги, зокрема навчання українських військовослужбовців в межах EUMAM.

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«Дякую за вашу непохитну позицію та підтримку України у боротьбі із російськими терористами. Сподіваюся, що ваша робота на позиції тимчасово повіреного у справах Болгарії в Україні принесе користь обом країнам», – звернувся заступник міністра Олександр Балануца.

Крім того, сторони обговорили участь Болгарії в коаліціях спроможностей – подякували за участь в коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони і доєднання до коаліції з розвитку морських спроможностей.

Балануца запросив представників Болгарії також доєднатися до інших коаліцій, зокрема коаліції з розмінування.

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«Болгарія підтримує шлях України до ЄС та НАТО, це значно підвищить рівень обороноздатності в регіоні. Попри значний вплив Росії на Болгарію, ми залишаємося на вашому боці у цій війні», – запевнив Ненчев.

Що відомо про коаліцію з розмінування

18 липня 2023 року міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на засіданні Контактної групи з питань оборони України оголосив про створення коаліції з розмінування для допомоги Україні.

Тоді 22 країни підписали протокол про наміри створення коаліції. Проєкт очолюють Литва та Ісландія.

Коаліція з розмінування дозволяє консолідувати й координувати поточну та заплановану допомогу Україні у цій сфері.