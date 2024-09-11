Велика Британія анонсувала пакет допомоги Україні на понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів (понад $700 мільйонів).

Кошти спрямують на підтримки різноманітних проєктів допомоги українцям, повідомив британський уряд.

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Допомога від Британії на понад 700 млн дол: що отримає Україна

Зазначається, що 315 мільйонів доларів підуть на невідкладні гуманітарні, енергетичні й стабілізаційні потреби, підтримку реформ, відновлення та реконструкцію.

Ще $484 мільйони витратять на підтримку роботи шкіл та лікарень, виплату зарплати держслужбовцям та фінансування пенсій.

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«Підтримка Великою Британією України є непохитною. Ця допомога надасть життєво важливу підтримку українцям, які продовжують терпіти невпинні напади Росії», — заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі.

Фінансування витратять на підтримку найбільш уразливих українців, у тому числі тих, хто живе у прифронтових громадах.

Зокрема, гроші спрямують на ремонт і захист електромереж, зміцнення енергетичної інфраструктури України.

Україна чекає на дозвіл Британії бити далекобійною зброєю по території РФ - подробиці

11 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі у Києві з державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Ламмі заявив, що Україна очікує на дозвіл Великої Британії завдавати ударів зброєю далекого радіусу дії по території РФ.

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Український прем'єр подякував Ламмі за новий пакет військової підтримки від Великої Британії.

Зокрема, за надання ракет для протиповітряної оборони на 162 млн фунтів, а також за виділення 30 млн фунтів на підтримку української енергетики.