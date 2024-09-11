Сполучені Штати надають Україні допомогу на загальну суму понад 700 мільйонів доларів для подолання наслідків російської агресії, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає кореспондент Укрінформу.

Допомога від США на 700 млн: що отримає Україна

Блінкен зазначив, що кошти розподілять таким чином:

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$325 мільйонів на ремонт електромереж

$290 мільйонів на гуманітарну допомогу населенню, що потерпає від збройної агресії РФ

понад $100 мільйонів на розмінування.

Держсекретар наголосив, що Росія знову намагається атакувати українську енергетику, "щоб використати холод як зброю проти українського народу".

Зустріч Байдена і Зеленського - що відомо

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський невдовзі проведуть зустріч у Вашингтоні, повідомив Блінкен.

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Також він зауважив, що приїхав в Україну для того, щоб з'ясувати, яка ще необхідна допомога для вирішення питання оборони територій найближчим часом