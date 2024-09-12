Україна втратила понад половину своїх довоєнних потужностей з виробництва електроенергії через пошкодження або знищення інфраструктури російськими ракетами або окупацію російськими військами. Пошкодження системи електропередачі та електропідстанцій також вплинуло на здатність країни передавати та розподіляти електроенергію. Це змушує українські підприємства створювати власні потужності для генерації енергії, але важко отримати кредит, коли існує ризик знищення об'єктів через ракетний удар, і банки бояться, що клієнти не зможуть повернути гроші, якщо це станеться.

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Саме тому на допомогу прийшов Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). ЄБРР запускає програму розподілу ризиків у розмірі 700 мільйонів євро з українськими банками – Energy Security Support Facility.

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Kyiv Post запитав Френсіса Маліжа, виконавчого директора та керівника групи фінансових установ ЄБРР, як це працюватиме. І, як виявилося, ЄБРР також думає про інший проєкт – створення страхування від воєнних ризиків для наземних вантажних перевезень в Україні.

Які обсяги та структура Energy Security Support Facility?

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Нова програма ЄБРР надаватиме кредитні гарантії для українських банків-партнерів у наданні кредитів домогосподарствам і малим та середнім підприємствам (МСП). Вони отримають можливість придбати потужності для генерації електроенергії, в тому числі сонячні панелі та генератори.

Перше, що варто знати, — це розмір програми. Це програма на 700 мільйонів євро, реалізована через кілька банків-партнерів. Ми вже затвердили транзакцію на 150 мільйонів євро з Укргазбанком, яку ми підписали 11 вересня в Лондоні. Друга транзакція — це 175 мільйонів євро, яку ми плануємо підписати з ПриватБанком.

Ми розробили цю ініціативу, коли зрозуміли, що Росія має стратегію, спрямовану на ураження енергетичної інфраструктури України. І, на жаль, вона досягла певних результатів – Росії вдалося знищити значну частину енергетичних потужностей України.

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Відновлення таких потужностей потребує багато часу та є непрактичним. Ми, ймовірно, зробимо це іншим шляхом після війни. Але це екстрена допомога, спрямована на те, щоб допомогти Україні створити децентралізовані потужності з виробництва енергії, оскільки вони вирішують місцеві потреби. Їх також набагато важче знищити. Якщо в Україні буде тисяча об'єктів енергетичної генерації, знищити всі їх буде набагато складніше.

Ця ініціатива також виникла на основі запитів клієнтів. Останнього разу, коли я був у Києві у квітні — я хотів би частіше приїжджати — ми мали розмови з банками-партнерами. Вони сказали, що їм потрібне фінансування, оскільки їхні клієнти хочуть встановлювати метанізатори [пристрої, які перетворюють CO2 на метан, що може використовуватися як паливо або для генерації електроенергії через спалювання — Kyiv Post], сонячні станції та малі електростанції, щоб доповнити можливості української енергетичної мережі для забезпечення їхніх потреб.

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Ми розробили цей фонд на основі добре перевірених нефінансованих портфельних гарантій для банків, які ми впровадили після початку повномасштабної війни у 2022 році. Вони пропонують спеціалізовану технічну підтримку як для банків, так і для клієнтів, які шукають фінансування для отримання кредитів і в деяких випадках інвестиційних стимулів.

ЄБРР підпише угоду з банком, після чого банк надасть фінансування малим і середнім компаніям, муніципалітетам і навіть державним підприємствам — всі вони мають право на участь.

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Чи розглядалися інші варіанти дизайну програми під час її розробки?

Коли ми спілкуємося з нашими клієнтами, ми розуміємо, що вони мають достатньо ліквідності. У них достатньо коштів. Те, чого їм не завжди вистачає, — це здатність брати на себе ризики.

Коли банки надають вам кредит, це не лише про кошти, а й про ризик того, що ви не повернете їх назад.

Банки мають достатньо ліквідності. Люди дуже добре зберігають свої депозити в банківському секторі. Однак банки обережніше ставляться до ризику кредитування українських клієнтів. Особливо це стосується банків із закордонними акціонерами — програма ЄБРР допомагає їм пояснити своїм акціонерам, що вони беруть ці ризики на себе разом із партнерами з ЄБРР, і це відіграє важливу роль у переконанні управлінських команд, акціонерів і штаб-квартир у тому, що ризик виправданий.

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Саме тому ми розробили ці інструменти розподілу ризиків, ці гарантії з моменту початку повномасштабного вторгнення. Наразі ми підтримали приблизно 2,5 мільярда євро фінансування через фінансові установи в Україні, через програму торговельного фінансування та подібні гарантії.

Чи приєднаються інші банки до програми, якщо це вже відомо?

Ми оголосимо про подальших учасників програми, коли будемо готові це зробити. Ми оголошуємо про угоди, коли вони готові до підписання.

Знову ж таки, нами керує попит. Ми виділили 700 мільйонів євро і вже підписали угоди на приблизно 325 мільйонів з цієї суми. Кошти ще є.

Важливо те, наскільки успішною буде ця програма. Якщо ми побачимо, що банки підписують ці угоди, але не можуть їх реалізувати, і ринок не готовий, то ми переглянемо наше рішення.

Однак, якщо буде великий попит, ми завжди зможемо збільшити доступні суми, щоб надати більше потужностей для українського ринку. Це дійсно питання спільної роботи для того, щоб забезпечити більше децентралізованих енергетичних потужностей в Україні в цей важкий час.

Українські банки зазвичай поєднують різні програми фінансування з найбільш популярною програмою пільгового кредитування в Україні "5-7-9%". Чи буде розподіл ризиків поєднуватися з кредитами за програмою "5-7-9%"?

У нас немає політики щодо заборони поєднання з іншими програмами. Якщо це має сенс, ми завжди хочемо, щоб наші партнерські банки брали участь у процесі та несли частину ризику. Але ми розглядатимемо кожен кейс окремо.

Чи існує зобов'язання для майбутніх проєктів мати страхування воєнних ризиків?

Такі зобов’язання для майбутніх проєктів відсутні. Також тому, що страхування від воєнних ризиків для нерухомих активів наразі недоступне в Україні або доступне в обмеженій кількості.

Чи думає ЄБРР про інші потенційні нові програми для України? ЄБРР вже запустив програми в нішах боротьби зі змінами клімату, для малого та середнього бізнесу, муніципалітетів — можливо, ви розглядаєте інші галузі?

Якщо ми побачимо, що є конкретна потреба, особливо для певної категорії клієнтів, ми це розглянемо.

Останнього разу, коли я був у Києві, ми підписали ще один меморандум із центральним банком і з кількома банками для сприяння реінтеграції ветеранів війни в економіку, і щоб наші партнерські банки надавали фінансування ветеранам як підприємцям.

Ми працюємо над страхуванням від воєнних ризиків для внутрішніх наземних вантажів. Це інший тип страхування від воєнних ризиків.

Ця ініціатива ще не доступна. Але ми знаємо, що вона націлена на покриття внутрішніх вантажів. Тобто є певна можливість для морських вантажів, щоб вивозити зерно з портів Чорного моря та доставляти його на експортні ринки. Ринок Lloyds обслуговує цей механізм.

Але ми виявили, що внутрішні наземні вантажні перевезення недостатньо охоплені — поїзди, вантажівки, тощо. Тому ми працюємо над цим продуктом. Ми надамо більше інформації, коли вона стане доступною.

З 2015 по 2018 рік ви очолювали операції ЄБРР в Україні, Білорусі, Молдові, Вірменії, Азербайджані та Грузії. Ці роки стали історичними, оскільки тоді відбувався так званий банкопад. Майже 100 банків було виведено з банківської системи України. Хочу запитати вас як стороннього спостерігача: з вашої точки зору, як змінився банківський сектор України після завершення цього процесу?

Цей період очищення був дуже важливим для банківського сектора України. У 2013 році банківський сектор був домінований так званими кишеньковими банками. Промислові групи мали свої власні банки та використовували їх для самофінансування. Зараз це кардинально змінилося. Тепер банківський сектор України є стабільним і безпечним.

Відтоді банківський сектор став ще сильнішим, і реакція банків на повномасштабне вторгнення була, відверто кажучи, надзвичайною. Банки залишалися відкритими кожен день. Так, звичайно, деякі відділення, ближчі до зони бойових дій, довелося тимчасово або назавжди закрити. Деякі відділення були знищені, деякі люди, на жаль, загинули, але банківський сектор в цілому зміг протистояти вторгненню так, як це було би майже неможливо 10 років тому. Тому банківський сектор України зараз перебуває в набагато кращому стані, ніж у 2013 році. Якщо подивитися на цифри, я би хотів виділити одну річ. Банки прибуткові, вони продовжують працювати добре, є стабільними.

Однак те, що мені б хотілося бачити більше — це кредитування. Якщо порівняти загальні обсяги кредитів банків із загальною кількістю депозитів, які вони отримують від населення та підприємств України, то ці цифри досить низькі. У деяких банків цей показник становить лише 20% або навіть менше. Тобто на кожні 5 гривень депозитів банк видає лише 1 гривню кредиту. Решта грошей іде на підтримку держави, що, звісно, не втрачається у військових зусиллях.

Але функція банків полягає також у фінансуванні реальної економіки. І, враховуючи підвищені ризики, враховуючи, що інвестиційних проєктів зараз менше, ніж до війни, я все ж хотів би бачити більше кредитування українських банків в економіку України.

Мої джерела в банківському секторі розповіли мені, що низький попит пояснюється тим, що мало інвестиційних проєктів. Підприємства та підприємці просто бояться створювати нові інвестиційні проєкти, оскільки, наприклад, склади можуть бути зруйновані ракетами. У нас було кілька випадків, коли російські ракети вдарили по видавництву "Фактор Друк", одному з найбільших видавничих підприємств України. Були атаки на найбільший будівельний гіпермаркет України "Епіцентр" і популярного продавця військового одягу M-TAC. Але чи є спосіб стимулювати кредитування в цих умовах?

Важко узагальнювати. Звичайно, існує ризик, що ваш актив зруйнує обстріл. У той же час Україна — дуже велика країна, і багато її територій не бачили військових дій. Якщо ви підприємець в Україні, у вас є потреби. Тож не все так однозначно. Банки мають повне право дотримуватися обережних політик кредитування. Але у підприємців є проєкти. Можливо, їх менше, ніж до війни, і більше в одних регіонах, ніж в інших. Якщо ви близько до фронту, це зовсім інша історія.

Але причина, чому ми розробили та запровадили цей продукт для розподілу ризиків, полягає в тому, щоб заохотити банки підтримувати апетит до ризиків в Україні, а не просто купувати державні облігації та фінансувати державу.

Державі потрібна вся підтримка, яку вона може отримати, щоб фінансувати війну. Але водночас фінансування реальної економіки також надзвичайно важливе. Функціонуюча реальна економіка означає робочі місця, означає мотивацію для тих, хто не на фронті, залишатися в країні та працювати, а також це означає податкові надходження для держави.

Френсіс Маліж, керівник групи фінансових установ ЄБРР, у Києві. Фото надане пресслужбою ЄБРР.

Тоді провокаційне питання. Чи не є українські банки просто занадто ледачими, щоб знаходити інвестиційні проєкти, які варті кредитування?

Я б так не сказав. Звинувачення в тому, що банки ледачі — це загальнопоширене звинувачення в усьому світі. Воно існує як у мирний час, так і у воєнний. Воно існує в Європі, в Азії, та всюди. Будь-який підприємець, який шукає фінансування, скаже вам дві речі: банки ледачі і вони занадто дорогі.

Я не хочу вступати в цю філософську дискусію. Те, що ми намагаємось робити, це сприяти тому, щоб банки були готові брати на себе ризики. Ми досягаємо цього шляхом створення належних стимулів, перерозподілу ризиків, технічної допомоги, а в деяких випадках, як у випадку з цією програмою підтримки енергетики, надаємо певні стимули, які банки можуть просувати. І ми робимо все можливе, щоб банківський сектор України був справедливим, надійним і конкурентоспроможним.

Тож коли я спілкуюся з українськими банкірами, так, звісно, є підвищена обізнаність про рівень ризику, але є й бажання продовжувати обслуговувати своїх клієнтів якомога краще. Тому що коли війна закінчиться, ви не захочете втратити всіх своїх клієнтів. Життя триватиме. Економіка відновиться.

Відбудова України буде великою темою, і я вважаю, що якщо ризикувати зараз, то в майбутньому це окупиться.