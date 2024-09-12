На Даху Gulliver заспіває прекрасна артистка Христина Соловій, яка цього разу представить свою нову велику сольну програму. Цього дня вона виконає наживо всі свої хіти, нові композиції та народні пісні у сучасному прочитанні. Звучання живих інструментів, аранжування у стилях dream pop та рок та, звісно, кохання наповнять атмосферу цього вечора.

В межах виставки також проходитимуть лекції, кураторські екскурсії, виступи митців і мисткинь, концерти, читання, публічні дискусії та інші події.

Це перша музейна ретроспектива Tiberiy Szilvashi в Україні, де будуть представлені його роботи в різних контекстах. Разом із творами відомого митця на п'ятьох поверхах "Українського Дому" будуть представлені роботи ще 86 авторів: від Ганса Мемлінга та Дієго Веласкеса (у копіях) до Каті Бучацької та Нікіти Кадана.

Велику музейну ретроспективу, присвячену творчості одного з провідних українських митців другої половини ХХ – початку ХХІ століть Тіберія Сільваші, представить Український музей сучасного мистецтва UMCA та "Український Дім".

Для гостей і мешканців столиці цими вихідними відбудуться виступи відомих гуртів, кілька фестивалів і маркетів, а також відкриття нової виставки в "Українському домі". Спішіть закупитися осінніми новинками на "Всі.Свої", завітати у Довженко Центр на фестиваль "Етніка. Книги. Кіно" та відвідати "Пермакультуру" в Ботанічному саду.

13 вересня відбудеться концерт гурту Kazka, який, без перебільшень, став рекордсменом із прослуховування онлайн. Зараз їхня чудова музика лунає всюди від Японії до Америки. Тож це справжні зірки світового рівня.

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На глядачів чекають сюрпризи та приємні подарунки, а також благодійний аукціон та особлива концертна програма від гурту Kazka зі спеціальними гостями та кращими піснями – "Плакала", "Свята", "М’ята", "Поруч", "Палала" та іншими.

Ціна: від 500 грн. Квитки

Де: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2

Коли: 13 вересня 18:00

Женя Галич. Акустика

Фронтмен рок-гурту O.Torvald, а також діючий військовослужбовець Женя Галич анонсував свій концерт "Акустика". Ви почуєте виступ артиста у новому звучанні, адже цей концерт кардинально відрізнятиметься від традиційних виступів гурту. Жодних спецефектів у цьому виступі Жені Галича — лише атмосфера цілковитого спокою та довіри, чудова музика та свої люди поруч.

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Ціна: від 790 грн. Квитки

Де: Caribbean Club, вул. Симона Петлюри, 4

Коли: 13 вересня 19:00

Фестиваль "Покоління" на ВДНГ

Фестиваль молодості та спогадів про минуле — "Покоління" — знову відбудеться на ВДНГ цієї осені. 14 вересня на сцену вийде кумир багатьох минулих поколінь Віктор Павлік, а вже 15 вересня відбудеться виступ незрівняної Руслани. На події вас також чекатимуть головні українські та англомовні хіти 90-х та 2000-х років, шалені DJ-сети та неможливий драйв молодості.

Фестиваль “Покоління” пропонує багато інтерактивних зон, фудкорт із приємними цінами та різноманітними напоями (свою їжу приносити заборонено). Традиційно всі учасники фесту зможуть долучитися до доброї справи, збираючи кошти на потреби 3 ОШБр.

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Ціна: від 350 грн. Квитки

Де: ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1

Коли: 13-15 вересня 16:00

Маркет нових колекцій у "Всі.Свої"

Участь у цьому осінньому маркеті візьмуть понад 150 українських брендів, які представлять верхній одяг. Тож, якщо вам терміново потрібен новий верхній одяг, то приходьте на "Всі.Свої" купувати тренчі, куртки та пальта, осіннє взуття, жилети, светри та кардигани.

Головні хіти маркету — сукні та спідниці з нових колекцій, які точно не залишать нікого байдужими, а також комфортний трикотаж і спортивний одяг на кожен день. Окрім цього, вам точно можуть припасти до вподоби різноманітні сумки, аксесуари та прикраси.

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Ціна: вхід вільний

Де: Д12, вул. Десятинна, 12

Коли: 14-15 вересня з 10:00

Курований маркет "Етніка. Книги. Кіно"

Made in Ukraine вже 12 років популяризує українську культуру і традиції й планує другий курований маркет "Етніка. Книги. Кіно" в Довженко Центрі. Він буде з ще більш змістовною та наповненою програмою, яка дозволить глибше копнути культуру українців, їхні традиції та історію.

На фестивалі відвідувачів чекатимуть лекції про пращурів-слов’ян, цікавинки про шлюбні стратегії київських князів та відеолекція від дослідників України про найкрасивіші тимчасово окуповані території, а чудова Інна Гордєєва розкаже про найцікавіший період українського кінематографа.

Бажаючі також зможуть відвідати дискусію про феномен популярності відьомської тематики в сучасній творчості митців, відвідати майстер-класи з плетіння весільних вінків і обрядових букетів, створення іграшок із соломи та традиційних медових свічок. Окрім того, планується показ легендарного фільму Олександра Довженка «Земля» (1930) та стрічок із кінофондів студії.

Дата: 14-15 вересня

Місце: Кіностудія ім. О. Довженка, Берестейський проспект, 44, Київ

Ціна: від 200 грн

Фестиваль "Пермакультура" у Ботанічному саду

Пермакультура — це підхід до ведення сільського господарства, що працює в гармонії з природними процесами та передбачає мінімізацію шкоди для довкілля. Цей фестиваль у Ботанічному саду підійде всім любителям рослин, садівництва та екологічного споживання. Програма розрахована як на дорослих відвідувачів, так і на дітей та доповнена всілякими корисними майстер-класами та лекціями від науковців Ботанічного саду і практиків пермакультури.

На відвідувачів чекатимуть дизайнерські практикуми, садо- та арттерапія, заняття з пермакультури для дітей та ярмарок рослин і екопродукції.

Ціна: вхід на фестиваль вільний, квиток потрібен для входу у Ботсад. Реєстрація на окремі події

Де: Ботанічний сад ім. Гришка, вул. Садово-Ботанічна, 1

Коли: 14-15 вересня з 10:00

Юлія Саніна: Special Kiss у V`yava