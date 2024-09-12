Служба безпеки України затримала російського інформатора, який створив у власній квартирі "спостережний пост", щоб слідкувати за локаціями Сил оборони на Запоріжжі.

СБУ затримала інформатора російського ГРУ, який шпигував за Силами оборони у Запоріжжі

Він придбав і встановив у квартирі багатоповерхового будинку тактичний бінокль із великою кратністю, далекомірною сіткою та компасом.

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Так зловмисник сподівався виявити позиції ППО та української артилерії, зокрема реактивних артсистем HIMARS.

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Він відстежував маршрути руху військових колон та розташування укріпрайонів Сил оборони, а всі дані передавав російському куратору через анонімний чат у месенджері.

За координатами інформатора росіяни планували здійснити низку комбінованих ударів по прифронтовій території регіону.

Фото: Служба безпеки України

Більше по темі СБУ схопила інформатора, який шпигував за артилерією ЗСУ поблизу Часового Яру Його також цікавили локації найбільшого зосередження військової техніки та складів із боєприпасами українців.

Яке покарання загрожує інформатору російського ГРУ, який шпигував за Силами оборони у Запоріжжі

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).

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Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

СБУ схопила інформатора, який шпигував за артилерією ЗСУ поблизу Часового Яру

Для збирання даних Росія дистанційно залучили 52-річного мешканця прифронтової Дружківки через його знайомого, який у 2014 році виїхав з України до Росії, а згодом вступив до бригади оперативного призначення Росгвардії.

Однак спеціалісти української спецслужби викрили російського агента в Дружківці, задокументували його злочинні дії та затримали. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон і сім-карти, які він використовував для комунікації з Росією.

А в Кропивницькому СБУ викрила агентурну групу Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ, яка коригувала повітряні удари по місту та готували серію диверсій.