Липень і серпень поточного року стали місяцями, коли загинули та дістали поранень найбільше українських цивільних, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

В які місяці загинули та дістали поранень найбільше цивільних

За даними Лубінця, в липні загинули 219 цивільних українців, а ще 1018 були поранені. У серпні 184 цивільні українці загинули, а поранень дістали 856.

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У серпні росіяни зруйнували два медичні заклади і пошкодили 28. Російські удари того місяця зруйнували 13 закладів освіти й пошкодили ще 38.

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"Українці продовжують бути жертвами російських бомбардувань і ракетних атак. Вкотре закликаю світ до рішучих дій, які покликані зупинити РФ та притягнути до відповідальності за всі скоєні злочини", – наголосив омбудсмен.

Україна вкотре скликала Раду Безпеки ООН для обговорення атак Росії

10 вересня Україна скликала засідання Ради Безпеки ООН для обговорення російських атак на цивільну інфраструктуру.

Засідання розпочалось о 15:00 (22:00 за Києвом).

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначав, що засідання Радбезу відбулося разом із відкриттям 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Україна також скликала засідання Радбезу ООН через ракетний обстріл території нашої країни, який Росія вчинила 26 серпня.

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