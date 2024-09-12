Липень і серпень поточного року стали місяцями, коли загинули та дістали поранень найбільше українських цивільних, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

В які місяці загинули та дістали поранень найбільше цивільних

За даними Лубінця, в липні загинули 219 цивільних українців, а ще 1018 були поранені. У серпні 184 цивільні українці загинули, а поранень дістали 856.

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У серпні росіяни зруйнували два медичні заклади і пошкодили 28. Російські удари того місяця зруйнували 13 закладів освіти й пошкодили ще 38.

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"Українці продовжують бути жертвами російських бомбардувань і ракетних атак. Вкотре закликаю світ до рішучих дій, які покликані зупинити РФ та притягнути до відповідальності за всі скоєні злочини", – наголосив омбудсмен.